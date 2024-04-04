Польские фермеры блокируют три направления, грузовики из Украины не выпускают, — ГНСУ Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Польские фермеры блокируют три направления, грузовики из Украины не выпускают, — ГНСУ

Польские фермеры блокируют три направления на границе с Украиной. Грузовики на въезд в Польшу практически не пропускают.

Об этом сообщает спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Продолжается блокировка именно трех направлений „Рава-Русская“, „Ягодин“ и „Угринов“. И фактически во всех этих трех направлениях польские фермеры вообще не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши, а в сторону Украины пропускается по несколько грузовых транспортных средств в час», — сказал спикер.

Демченко отметил, что пункт пропуска «Ягодин» — крупнейшее инфраструктурное направление на границе Украины и Польши. Он может пропустить 1200−1400 грузовиков в сутки. Но за минувшие сутки в сторону Украины проехало всего 70 грузовых автомобилей.

По его словам, на утро 4 апреля на заблокированных пунктах пропуска в очередях стоят около 400 грузовиков.

Также есть очереди на разблокированных КПП. В «Краковце» 500 грузовиков стоят в очереди, в «Шегинях» — 450. Движение по этим направлениям интенсивное, но из-за блокирования других пунктов пропуска есть очереди.

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Однако недавно разблокировали ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. Хотя протестующие угрожают, что скоро возобновят блокаду на некоторых КПП

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