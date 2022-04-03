Польские банки для украинцев: условия открытия счета, документы, льготы — Finance.ua

Многие украинцы нашли временное убежище в Польше. Поэтому будет полезно знать, в каких польских банках граждане Украины могут открыть счет, как это сделать и какие документы для этого нужны.
PKO Bank Polski
В PKO Bank Polski можно найти веб-сайт на украинском языке, где вы можете открыть счет, подготовленный специально для беженцев из Украины.
Например, в PKO можно открыть счет Konto bez Granic предназначенный для новых клиентов, который не влечет за собой никаких затрат в течение 12 месяцев, считая с момента его открытия. Сайт на украинском языке по ссылке.
Открыть счет можно на основании внутреннего паспорта, 4-карты, временного удостоверения личности, выданного посольством Украины в Польше, идентификационного номера PESEL или Карты поляка.
При открытии банковского счета украинцы могут не предоставлять адрес проживания и номер телефона польского оператора. РКО выпускает для украинцев временную карту, которую можно получить при открытии счета в выбранном отделении банка.
Также банк решил отменить комиссию за быстрые переводы в Кредобанк и за заказ иностранного перевода в любой банк Украины, чтобы облегчить жизнь украинцам.
ING Bank
ING Bank открыл линию на украинском языке, которая работает из с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. Также на сайте есть инструкция на украинском языке, как пользоваться банковскими услугами.
Украинцы могут открыть счет в ING, используя такие документы, удостоверяющие личность, как:
биометрический паспорт,
общегражданский заграничный паспорт,
украинское удостоверение личности с биометрическими данными,
документ с фотографией, удостоверяющий личность, выданный учреждениями Республики Польша или дипломатическим представительством Украины.
Кроме того, необходимо подтвердить прибытие в Польшу после 23 февраля 2022 года. Для этого вам нужно заявление вместе с декларацией адреса проживания в этой стране, указанного в качестве адреса проживания. Однако это может быть место, где временно находится украинец — центр для беженцев или адрес семьи или друзей в Польше.
Перед открытием счета беженец должен подготовить свой ИНН — идентификационный номер налогоплательщика.
ING не требует подтверждения проживания и получения дохода в Польше.
В рамках банковских услуг для беженцев из Украины ING предлагает:
бесплатные трансферы по Украине;
упрощенный процесс открытия счета Direct для граждан Украины, приехавших в Польшу после 23 февраля 2022 года;
отсутствие комиссий за использование счета;
украинская версия сайта (некоторые страницы).
Банк Millenium
Открыв главную страницу банка Millenium, можно сразу отметить, что он отменяет комиссии для граждан Украины. Эта информация также предоставляется на украинском языке.
Банк также не взимает с индивидуальных клиентов комиссии за перевод денег на украинские счета. Кроме того, упростился процесс открытия счета в банке.
В банке утверждают, что украинские граждане могут рассчитывать на клиентскую поддержку на украинском языке как в отделениях, так и на горячей линии.
Недавно Millenium также запустил специальную функцию Przelew Pomagam благодаря чему клиенты могут легко перечислять деньги в поддержку беженцев из Украины. Функция доступна в мобильном приложении банка.
Кроме того, учреждение работает над открытием доступа к Доверенному профилю (Profil Zaufany) чтобы граждане Украины могли легко пользоваться государственными услугами.
Stander Bank Polska
Stander Bank Polska также ввел упрощенную процедуру открытия счета для граждан Украины, прибывших в Польшу после 23 февраля 2022 года.
Чтобы открыть счет в этом банке, необходимо прийти в отделение и показать один из документов:
паспорт;
ID-карта гражданина Украины;
виза типа С или D зоны Шенгена;
карта побыту с разрешением на временное или постоянное проживание;
вид на жительство долгосрочного резидента ЕС;
вид на жительство другого государства Шенгенской зоны;
временное удостоверение личности иностранца.
У новых клиентов из Украины банк не потребует подтверждения адреса проживания и получения дохода в Польше.
Для удобства использования счета и связи с банком, можно подключить электронный банкинг (Santander online).
Bank Pocztowy запустил сайт на украинском языке. Граждане Украины могут открыть счет без особых препятствий и без выполнения многих формальностей. Единственное, что надо — удостоверение личности через загранпаспорт.
При этом украинцам в Bank Pocztowy:
отменили комиссии за поддержание счета;
возмещают комиссии за использование карт;
отменили комиссии за SWIFT-перевод для всех исходящих переводов в Украину.
Освобождение от этих комиссий действует до 28 февраля 2023 года для граждане Украины, открывших расчетный счет в банке в период с 1 марта по 31 мая 2022 года.
Также консультанты горячей линии банка должны разговаривать на украинском.
Pekao
Банк Pekao подготовил специальные предложения для физических и корпоративных клиентов с Украины, приехавших в Польшу в результате военных действий.
С 1 марта обслуживание счета, банковской карты, снятие наличных с банкоматов, а также переводы между Украиной и Польшей для новых украинских клиентов банка будут бесплатными
Это касается операций, совершаемых как физическими, так и корпоративными клиентами.
При переводе с карты на иностранный счет банк также не взимает комиссию за обмен валют.
Кроме этого, Pekao упростил процедуру открытия счета для физических лиц -— достаточно одного документа, удостоверяющего личность гражданина Украины, например паспорта.
Pekao уже давно предлагает клиентам мобильное приложение РеоРау и интернет-банкинг Pekao24 на украинском языке. Кроме того, действует украиноязычная горячая линия.
Чтобы облегчить безопасное управление финансами украинских компаний в Польше, для крупных, средних и малых предпринимателей приготовили специальное бесплатное предложение. Банк не взимает оплату за обслуживание счетов таких компаний, за дебетовые карты и электронный банкинг.
Несколько недель назад банк Alior разрешил гражданам Украины открывать счет в своих и партнерских отделениях без уплаты комиссий. Для этого клиенту достаточно предоставить один из следующих документов: украинский или временный польский паспорт, карту побыту или временное удостоверение личности иностранца.
В рамках специального предложения для украинцев Alior также не будет взимать комиссию за обслуживание счета и платежной карты в течение 12 месяцев.
Граждане Украины, решившие открыть в банке счет Konto Jakze Osobiste, смогут рассчитывать на бесплатное снятие средств с банкоматов в Польше и за рубежом.
Владельцы интернет-счетов также могут воспользоваться преимуществами бесплатного снятия средств с банкоматов в отделениях Alior и партнеров банка. Снятие средств в банкоматах сети Euronet на сумму от 100 злотых также будет бесплатным.