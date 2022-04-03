Польские банки для украинцев: условия открытия счета, документы, льготы — Finance.ua

Польские банки для украинцев: условия открытия счета, документы, льготы

Сегодня 09:02 — Личные финансы

Многие украинцы нашли временное убежище в Польше. Поэтому будет полезно знать, в каких польских банках граждане Украины могут открыть счет, как это сделать и какие документы для этого нужны.

PKO Bank Polski

В PKO Bank Polski можно найти веб-сайт на украинском языке, где вы можете открыть счет, подготовленный специально для беженцев из Украины.

Например, в PKO можно открыть счет Konto bez Granic предназначенный для новых клиентов, который не влечет за собой никаких затрат в течение 12 месяцев, считая с момента его открытия. Сайт на украинском языке по ссылке

Открыть счет можно на основании внутреннего паспорта, 4-карты, временного удостоверения личности, выданного посольством Украины в Польше, идентификационного номера PESEL или Карты поляка.

При открытии банковского счета украинцы могут не предоставлять адрес проживания и номер телефона польского оператора. РКО выпускает для украинцев временную карту, которую можно получить при открытии счета в выбранном отделении банка.

Также банк решил отменить комиссию за быстрые переводы в Кредобанк и за заказ иностранного перевода в любой банк Украины, чтобы облегчить жизнь украинцам.

ING Bank

ING Bank открыл линию на украинском языке, которая работает из с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. Также на сайте есть инструкция на украинском языке, как пользоваться банковскими услугами.

Украинцы могут открыть счет в ING, используя такие документы, удостоверяющие личность, как:

биометрический паспорт,

общегражданский заграничный паспорт,



украинское удостоверение личности с биометрическими данными,



документ с фотографией, удостоверяющий личность, выданный учреждениями Республики Польша или дипломатическим представительством Украины.



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Кроме того, необходимо подтвердить прибытие в Польшу после 23 февраля 2022 года. Для этого вам нужно заявление вместе с декларацией адреса проживания в этой стране, указанного в качестве адреса проживания. Однако это может быть место, где временно находится украинец — центр для беженцев или адрес семьи или друзей в Польше.

Перед открытием счета беженец должен подготовить свой ИНН — идентификационный номер налогоплательщика.

ING не требует подтверждения проживания и получения дохода в Польше.

В рамках банковских услуг для беженцев из Украины ING предлагает:

бесплатные трансферы по Украине;

упрощенный процесс открытия счета Direct для граждан Украины, приехавших в Польшу после 23 февраля 2022 года;



отсутствие комиссий за использование счета;



украинская версия сайта (некоторые страницы).



Банк Millenium

Открыв главную страницу банка Millenium, можно сразу отметить, что он отменяет комиссии для граждан Украины. Эта информация также предоставляется на украинском языке.

Банк также не взимает с индивидуальных клиентов комиссии за перевод денег на украинские счета. Кроме того, упростился процесс открытия счета в банке.

В банке утверждают, что украинские граждане могут рассчитывать на клиентскую поддержку на украинском языке как в отделениях, так и на горячей линии.

Недавно Millenium также запустил специальную функцию Przelew Pomagam благодаря чему клиенты могут легко перечислять деньги в поддержку беженцев из Украины. Функция доступна в мобильном приложении банка.

Кроме того, учреждение работает над открытием доступа к Доверенному профилю (Profil Zaufany) чтобы граждане Украины могли легко пользоваться государственными услугами.

Stander Bank Polska

Stander Bank Polska также ввел упрощенную процедуру открытия счета для граждан Украины, прибывших в Польшу после 23 февраля 2022 года.

Чтобы открыть счет в этом банке, необходимо прийти в отделение и показать один из документов:

паспорт;

ID-карта гражданина Украины;



виза типа С или D зоны Шенгена;



карта побыту с разрешением на временное или постоянное проживание;



вид на жительство долгосрочного резидента ЕС;



вид на жительство другого государства Шенгенской зоны;



временное удостоверение личности иностранца.



У новых клиентов из Украины банк не потребует подтверждения адреса проживания и получения дохода в Польше.

Для удобства использования счета и связи с банком, можно подключить электронный банкинг (Santander online).

MBank

Как и другие польские банки, MBank собирает деньги для помощи жертвам войны в Украине.

Если у гражданина Украины есть кредит, MBank может приостановить его погашение на срок до 6 месяцев и продлить срок кредита на столько же месяцев.

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy запустил сайт на украинском языке. Граждане Украины могут открыть счет без особых препятствий и без выполнения многих формальностей. Единственное, что надо — удостоверение личности через загранпаспорт.

При этом украинцам в Bank Pocztowy:

отменили комиссии за поддержание счета;

возмещают комиссии за использование карт;

отменили комиссии за SWIFT-перевод для всех исходящих переводов в Украину.

Освобождение от этих комиссий действует до 28 февраля 2023 года для граждане Украины, открывших расчетный счет в банке в период с 1 марта по 31 мая 2022 года.

Также консультанты горячей линии банка должны разговаривать на украинском.

Pekao

Банк Pekao подготовил специальные предложения для физических и корпоративных клиентов с Украины, приехавших в Польшу в результате военных действий.

С 1 марта обслуживание счета, банковской карты, снятие наличных с банкоматов, а также переводы между Украиной и Польшей для новых украинских клиентов банка будут бесплатными

Это касается операций, совершаемых как физическими, так и корпоративными клиентами.

При переводе с карты на иностранный счет банк также не взимает комиссию за обмен валют.

Кроме этого, Pekao упростил процедуру открытия счета для физических лиц -— достаточно одного документа, удостоверяющего личность гражданина Украины, например паспорта.

Pekao уже давно предлагает клиентам мобильное приложение РеоРау и интернет-банкинг Pekao24 на украинском языке. Кроме того, действует украиноязычная горячая линия.

Чтобы облегчить безопасное управление финансами украинских компаний в Польше, для крупных, средних и малых предпринимателей приготовили специальное бесплатное предложение. Банк не взимает оплату за обслуживание счетов таких компаний, за дебетовые карты и электронный банкинг.

Alior

Несколько недель назад банк Alior разрешил гражданам Украины открывать счет в своих и партнерских отделениях без уплаты комиссий. Для этого клиенту достаточно предоставить один из следующих документов: украинский или временный польский паспорт, карту побыту или временное удостоверение личности иностранца.

В рамках специального предложения для украинцев Alior также не будет взимать комиссию за обслуживание счета и платежной карты в течение 12 месяцев.

Граждане Украины, решившие открыть в банке счет Konto Jakze Osobiste, смогут рассчитывать на бесплатное снятие средств с банкоматов в Польше и за рубежом.

Владельцы интернет-счетов также могут воспользоваться преимуществами бесплатного снятия средств с банкоматов в отделениях Alior и партнеров банка. Снятие средств в банкоматах сети Euronet на сумму от 100 злотых также будет бесплатным.

Credit Agricole Bank Polska

Credit Agricole предлагает беженцам из Украины открыть любой счет в рамках услуги Konto dla Ciebie.

Для украинских клиентов банк также ввел бесплатное снятие наличных с банкоматов на территории Польши и временно отменил оплату обслуживания счета и платежных карт.

Счет в этом банке можно открыть по упрощенной схеме. Достаточно показать один из следующих документов:

паспорт (заграничный или внутренняя ID-карта, выданная после 2016 года);

карту побыту;

временное удостоверение личности иностранца.



Перевод средств на счет украинских банков бесплатный для всех индивидуальных клиентов банка.

BNP Paribas

С 29 марта граждане Украины могут открывать счета в банке BNP Paribas по упрощенной процедуре. Для подтверждения личности понадобится только биометрический паспорт.

Банк также продлевает до конца апреля все акции, ориентированные на украинцев.

На сайте банка есть информация на украинском языке по ссылке.

Чтобы стать клиентом этого банка, также необходимо заполнить заявление об открытии счета в связи с ситуацией в Украине, предоставить украинский идентификационный код и польский номер телефона.

Ранее BNP Paribas предоставил беженцам возможность бесплатно снимать деньги во всех банкоматах страны, а также бесплатно вносить и снимать деньги в отделениях банка.

Кроме того, банк возвращает комиссию за перевод средств на украинские счета (это касается всех клиентов, а не только украинцев).

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