Польская сторона окончательно разблокировала все пункты пропуска на границе с Украиной — Finance.ua

Польская сторона окончательно разблокировала все пункты пропуска на границе с Украиной Сегодня 12:29 — Мир

В пункте пропуска «Рава-Русская — Гребенное» возобновилось движение грузовиков. 29 апреля после 10 утра польские фермеры прекратили действия по блокированию движения грузовых транспортных средств.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Оформление и пропуск через границу грузовиков в двух направлениях осуществляется в обычном режиме», — отметили в ГПСУ.

Читайте также: Блокада границы со стороны Польши

В то же время, по имеющейся информации, на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перевозят зерновые культуры. Данный вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита.

В настоящее время со стороны сопредельного государства накопления грузовиков не наблюдается, на выезд из Украины тяжеловозы едут по е-очереди, добавили в ГПСУ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.