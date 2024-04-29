Польская сторона окончательно разблокировала все пункты пропуска на границе с Украиной — Finance.ua
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Польская сторона окончательно разблокировала все пункты пропуска на границе с Украиной

Мир
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В пункте пропуска «Рава-Русская — Гребенное» возобновилось движение грузовиков. 29 апреля после 10 утра польские фермеры прекратили действия по блокированию движения грузовых транспортных средств.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
«Оформление и пропуск через границу грузовиков в двух направлениях осуществляется в обычном режиме», — отметили в ГПСУ.

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В то же время, по имеющейся информации, на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перевозят зерновые культуры. Данный вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита.
В настоящее время со стороны сопредельного государства накопления грузовиков не наблюдается, на выезд из Украины тяжеловозы едут по е-очереди, добавили в ГПСУ.
По материалам:
Finance.ua
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