Польская инфраструктура не готова к объемам украинского экспорта — Метинвест Сегодня 11:25 — Казна и Политика

Общий объем экспорта через польские порты сократился на 1%, из-за неподготовленности инфраструктуры: стране не хватает мощностей для обработки грузов как на границе, так и в портах, а сама инфраструктура рассчитана на импорт, а не на экспорт.

Об этом рассказал коммерческий директор Метинвеста Дмитрий Николаенко в интервью ведущему польскому бизнес-изданию WNP.PL.

«Польша могла бы получить 70 миллионов тонн экспорта в год, которые украинские порты потеряли из-за войны. Но общий объем экспорта через польские порты не увеличился, и даже сократился на 1% из-за неподготовленности инфраструктуры: не хватает мощностей для обработки грузов как на границе, так и и в портах, а сама инфраструктура рассчитана на импорт, а не на экспорт», — пояснил Николаенко.

Он рассказал, что из-за блокады Черного и Азовского морей компания Метинвест начала искать новые виды транспорта для экспорта, но сейчас альтернативные маршруты очень сложны.

«Сейчас есть два маршрута. Первый — в северные порты Польши, второй — в южные порты Румынии. Можно также воспользоваться хорватскими портами, но их мощность гораздо слабее, чем у портов в Украине, и все логистические вопросы становятся гораздо сложнее», — говорит Николаенко.

Он объясняет: в Украине широкая железнодорожная колея, а в Европе — узкая. Это отражается не только на перегрузке, но и хранении продукции. Более того: когда такие грузы, как окатыши или железорудный концентрат, перегружают грейферы, в продукцию могут попасть примеси, а очистка — дорогостоящий процесс. Из-за этого только в 2022 году компания Метинвест потеряла более 19 миллионов долларов, говорит Николаенко.

«Маршрут через Польшу влечет за собой серьезные логистические трудности для нас. Прошлой зимой складские помещения в польских портах были заполнены углем, и загрузить нашу продукцию было невозможно. Есть также проблемы со скоростью товародвижения — она ​​в два раза меньше той, к которой мы привыкли в Украине», — подчеркнул он.

Ранее Польша призвала ЕС помочь увеличить пропускную способность портов, чтобы увеличить поставки украинского зерна по Балтийскому морю.

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УНІАН По материалам:

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