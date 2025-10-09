Польша заблокировала поставки стали для российской «оборонки» Сегодня 06:55

Польша ввела санкции против двух компаний, поставлявших сталь в россию. Польские власти считают, что эта такая специальная сталь может попасть на российские оборонные заводы.

Об этом со ссылкой на польское медиа RMF24 пишет Ghall.com.ua.

«В национальный санкционный список внесены фирмы SteelTrade и Omni GRP, а также три их представителя — Андрей Карпович, Вероника Пенталь и Владимир Лещук. Все они являются акционерами или бенефициарными владельцами этих предприятий», — говорится в сообщении.

Такое решение стало результатом проверки связей компаний и физических лиц с россией и беларусью, которые могут представлять угрозу безопасности Польши.

По данным налоговой службы, компания Omni GRP связана со SteelTrade, ранее известной как EMK GROUP. Последняя входит в большую структуру EMK, объединяющую предприятия металлургической промышленности, работающие в россии, беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

«По данным польских властей, компании экспортировали сталь с особыми свойствами, пригодную для литья под высоким давлением. Такой материал часто используют при производстве оружия, поскольку он отличается высокой прочностью и стойкостью к экстремальным условиям», — говорится в сообщении.

Польские власти считают, что «существует высокая вероятность того, что эта сталь попала на российские оборонные заводы».

Кроме того, польские чиновники обнаружили схему, по которой продукция поставлялась в россию по цепочке связанных компаний, что способствовало укреплению промышленного потенциала страны.

Економічна Правда По материалам:

