Польша вводит три новых железнодорожных сообщения с Украиной
До конца года в Польше будет курсировать 17 новых международных поездов PKP Intercity. Среди них — новые сообщения с Украиной.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Sektor kolejowy.
Три польских города получат новые международные сообщения.
PKP Intercity также будет курсировать до пунктов назначения, которые ранее не обслуживал, в частности в Лейпциг и из него. Также анонсируют больше сообщений с Украиной.
Среди новых сообщений, начиная с 14 декабря, в расписании есть 57 международных поездов, что на 17 больше, чем сейчас. Международные поезда, как и многие внутренние, будут курсировать с регулярными интервалами.
Поезда будут отправляться:
- каждые два часа из Варшавы в Берлин,
- каждые четыре часа из Кракова в Вену,
- каждые четыре часа из Кракова, Варшавы и Труймяста в Прагу.
Что известно о новых рейсах из/в Украину
Из-за постоянно растущего спроса на перевозку между Украиной и Польшей по новому расписанию движения будут введены три новых сообщения.
- Поезд из Хелма в Харьков будет курсировать через пограничный переход Дорогуск-Ягодин.
- Два новых поезда из Перемышля в Харьков будут курсировать через пограничный переход Перемышль/Медыка-Мостиска.
- Благодаря сотрудничеству PKP Intercity с Укрзализныцей количество сообщений увеличится с 10 до 13 пар, а сообщения будут равномерно распределены в течение дня.
