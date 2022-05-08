Польша вводит новые правила для «зон чистого транспорта»: нарушителей будут штрафовать на значительную сумму — Finance.ua
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Польша вводит новые правила для «зон чистого транспорта»: нарушителей будут штрафовать на значительную сумму

Сегодня 17:32Личные финансы
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Владельцы транспортных средств с нулевым или низким уровнем выбросов теперь могут попасть в зоны чистого транспорта в Польше, имея специальную наклейку. Ее следует прикрепить в левом верхнем углу лобового стекла.
Об этом сообщает Министерство климата и среды.
Наклейка имеет зелёный цвет и восемь углов. Внутри содержит информацию о годе производства машины, топливе, названии гмины, выдавшей наклейку, и регистрационный номер автомобиля. Такую наклейку выдает войт, бурмистр или мэр.
Польша вводит новые правила для «зон чистого транспорта»: нарушителей будут штрафовать на значительную сумму
Водители, которые въедут в зону чистого транспорта без маркировки авто, могут получить штраф в размере до 500 злотых.

Зона чистого транспорта: что нужно знать

Зона чистого транспорта — это зона, где могут свободно передвигаться только транспортные средства, отвечающие определенным стандартам выбросов. Они могут ездить как на дизеле, так и бензине.
Зона чистого транспорта может быть островком в отдельных районах или быть весьма обширной. Ее границы корректируют местные власти.
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По материалам: ukrayina.pl
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