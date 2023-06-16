Польша сообщила о завершении строительства электронного барьера на границе с беларусью — Finance.ua

Польша сообщила о завершении строительства электронного барьера на границе с беларусью Сегодня 20:45

Строительство заграждения на польско-белорусской границе завершено, сообщила в четверг пресс-служба Пограничной стражи Польши.

«Сегодня завершилась приемка строительных работ по установке электронного барьера на польско-белорусской границе», — говорится в сообщении.

«Система работает на всей протяженности, то есть 206 км границы», — добавили там.

В польском ведомстве также напомнили, что уже год на границе стоит физический барьер, важный элемент системы охраны границ.

Ранее Польша заявляла о планах завершить установку электронного барьера на границе с беларусью до конца 2022 года, однако эти планы не были реализованы из-за задержек в поставках тепловизионных камер.

Строительство электронного барьера на границе с беларусью было начато в июне прошлого года. Сообщалось, что на границе планировали установить 11 контейнеров, в которые будут интегрированы электронные системы контроля, включая камеры ночного видения, тепловизионные камеры, десятки километров кабелей обнаружения. Контролирует работу электронного барьера Центр надзора в Белостоке.

В январе 2022 года Польша начала строительство заграждения на границе с беларусью. Оно представляет собой стальной забор протяженностью 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой. В начале октября Польша заявила о завершении строительства заграждения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.