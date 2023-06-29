Польша согласилась отменить агроблокаду Украины после 15 сентября — Finance.ua

Польша согласилась отменить агроблокаду Украины после 15 сентября Сегодня 10:14

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украина и ЕС должны вернуть регулярный товарооборот без ограничений, введенных ранее по требованию Варшавы.

Об этом, как сообщает корреспондент Европейской правды, он заявил на пресс-конференции в Киеве.

Комментируя существующие сейчас ограничения в торговле Украины с ЕС, Дуда заявил, что считает целесообразной их отмену. «Я надеюсь, что эти решения должны быть как можно быстрее отменены», — сказал президент Польши.

Срок действия нынешних ограничений истекает 15 сентября, их досрочная отмена не запланирована. Сохранение ограничений на следующие почти два месяца необходимы для продолжающейся определенной подготовки добавил Анджей Дуда: «Это время нужно для того, чтобы избежать явлений, которые имеют негативное общественное влияние, и наработать механизмы, которые позволят без негативных явлений вести товарообмен и транзит».

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что имеет подтверждение таких планов также от профильного еврокомиссара по торговле Тьерри Бретона.

«Мы посмотрим, как будет все разблокировано, но он (комиссар) пообещал мне, что после 15 сентября не может быть продолжено блокировок», — заявил Зеленский.

Как известно, не все страны ЕС поддерживают такую ​​позицию. В частности, Румыния будет просить ЕС продлить ограничение украинского агроимпорта до конца года. 5 июня Европейская комиссия продлила запрет до 15 сентября.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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