Польша разрабатывает проект строительства скоростного железнодорожного сообщения с Украиной — Finance.ua

Польша разрабатывает проект строительства скоростного железнодорожного сообщения с Украиной Сегодня 16:31

Центр европейских проектов Польши разрабатывает проектную документацию для организации скоростного железнодорожного сообщения с Украиной в рамках Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), сообщила уполномоченный правительства Польши по вопросам польско-украинского сотрудничества в сфере развития Ядвига Эмилевич.

«Центр европейских проектов сегодня работает над проектной документацией со стороны Польши по этому вопросу», — сказала она на Втором форуме восстановления Украины, организованном на днях в Варшаве Польским агентством по инвестициям и торговле (PAIH).

По словам Эмилевич, включение железнодорожного сообщения от границ Польши до Львова, Киева, Мариуполя и Одессы в TEN-T позволяет профинансировать разработку проектной документации из европейских фондов.

Говоря о текущих сложностях, она отметила, что текущий ремонт железнодорожных путей между Украиной и Польшей тормозится из-за необходимости ограничения движения на несколько часов в день. «PKP (Польская государственная железная дорога — ИФ-У) по просьбе украинской стороны согласилась отложить выполнение ремонта, чтобы не останавливать движение», — пояснила она.

Как сообщалось, польское агентство инвестиций и торговли (PAIH) в июле 2023 года возобновило работу представительства в Киеве. PAIH составила реестр польских компаний, заинтересованных в участии в обновлении Украины. В него вошли более 2,5 тыс. польских предприятий.

Трансевропейская транспортная сеть (TEN-T) создается Евросоюзом с целью соединить Европу с запада на восток и с севера на юг по сети автодорог, железных дорог, аэропортов и водных путей. Развитие транспортной системы будет происходить в два этапа: к 2030 году должно быть завершено построение «ключевой» сети и к 2050 году — «общей» сети.

В июле 2023 года Европейская комиссия внесла изменения в индикативные карты TEN-T, внеся в нее украинские логистические пути. Северо-Балтийский коридор был продлен через Львов и Киев до Мариуполя, Балто-Черноморско-Эгейский коридор продлен через Львов, Черновцы (Румынию и Молдову) до Одессы, коридоры Балтийское море-Адриатическое море и Рейн-Дунай будут проходить. По информации Минвосстановления, включение логистических маршрутов в сеть TEN-T позволяет устранить существующие препятствия при проведении логистических операций, привлечь европейские инвестиции для модернизации транспортной инфраструктуры и получить доступ к инструментам помощи ЕС в вопросе развития украинской части сети.

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