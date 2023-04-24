Польша расширит список портов для транзита зерна из Украины — Finance.ua

Польша расширит список портов для транзита зерна из Украины Сегодня 18:05 — Аграрный рынок

Польша расширит список портов для транзита зерна из Украины

С пятницы зерно из Украины будет проходить через польский порт Колобжег.

Об этом сообщил министр развития Польши Вальдемар Буда, передает RMF24.

Опубликованное в ночь с 20 на 21 апреля распоряжение по делу запрета импорта сельскохозяйственной продукции из Украины разрешило ее транзит в порты. Колобжег не находился среди четырех перечисленных в нем портов.

За одну ночь порт лишился половины своего оборота. Президент порта Артур Лиевский назвал решение правительства большим ударом. «У нас нет такой поддержки, как у крупных портов, которые могут рассчитывать на средства ЕС, поэтому мы принимаем всевозможные меры, чтобы сохранить грузопоток в порту, и такими мерами были перевалка и помощь в экспорте грузов из Украины», — сказал Лиевский.

В распоряжении польского правительства были только порты Гданьска, Гдыни, Свиноуйсця и Щецина.

В понедельник министр Вальдемар Буда сообщил, что с 28 апреля порт Колобжег снова работает как транзитный порт для украинской агропродукции.

Это означает, что уже через четыре дня грузы зерна из Украины снова смогут попадать в порт Колобжег, а там перегружаться на корабли и экспортироваться, в частности, в Африку.

Президент порта Артур Лиевский приветствовал решение правительства. Он добавил, что на практике порт сможет принимать грузы из Украины уже с понедельника.

Напомним, министры сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии в письме в Еврокомиссию, направленном в пятницу, заявляют, что хотят дополнительно включить в предлагаемый список запрещенных к ввозу товаров из Украины подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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