Польша продолжила программу выплат 40+ для украинцев: как воспользоваться — Finance.ua

Польша продолжила программу выплат 40+ для украинцев: как воспользоваться Сегодня 13:34 — Личные финансы

Польша продолжила программу выплат 40+ для украинцев: как воспользоваться

В Польше продлили срок действия государственной поддержки граждан Украины, которые нашли безопасное убежище в этой стране. Речь идет о программе выплат 40+.

Это предусмотрено соответствующим Постановлением Министерства внутренних дел и администрации Польши, сообщает Vpolshchi.pl

Что предполагает программа

Соответствующую государственную помощь 40+ получают поляки, предоставляющие на бесплатной основе жилье и питание для граждан Украины. Такие выплаты продлены до 24 августа текущего года.

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Как отмечает издание, в мае начал действовать новый образец заявления на получение выплат 40+ за убежище украинских беженцев. В стране по-прежнему остаются люди, которые по определенным причинам не могут найти работу и обеспечить нормальный уровень проживания. Речь идет о таких категориях: беременные женщины, матери с детьми до одного года, пенсионеры, а также лица с инвалидностью.

Согласно законодательству Польши, именно для этих категорий граждан программу 40+ продлили более чем на 120 дней. Постановление подписал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский. Сейчас доподлинно неизвестно, планируют ли в дальнейшем продлевать срок действия.

Как получить компенсацию

По информации издания, на компенсацию от государства могут рассчитывать польские граждане, приютившие у себя граждан Украины, предоставив жилье и питание без оплаты.

Помощь 40+ назначают для лиц, которые содержат у себя вышеперечисленные категории людей. Деньги выплачивают не с даты подачи заявления, а со времени поселения граждан. Рассмотрение заявления длится до одного месяца, а решение принимается только после личного осмотра условий, где проживают украинские беженцы.

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