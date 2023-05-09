Продукты в Польше сейчас уже стоят, как в Лондоне — Finance.ua

Продукты в Польше сейчас уже стоят, как в Лондоне Сегодня 19:44 — Личные финансы

Цены на продукты в Польше настигают британские, а некоторые товары уже стоят одинаково. При этом поляки зарабатывают гораздо меньше, чем жители Великобритании. Журналисты сравнили стоимость продуктов в двух странах. Результаты их подсчета не понравятся полякам и украинцам, поселившимся в Польше, пишет ukrayina.pl

Польское издание Fakt сравнило польские цены на отдельные продукты с лондонскими. Оказалось, что корзина из основных продуктов в Великобритании будет лишь немного дороже, чем в Польше. Для анализа использовали цены в одном из популярных супермаркетов.

За хлеб, масло сливочное, масло растительное, свинину, муку, сахар, яйца, яблоки, картофель в Великобритании покупатель заплатит лишь немного больше, чем в Польше, доказывает издание.

За базовую корзину продуктов в лондонском супермаркете журналист заплатил около 55 фунтов, то есть около 288 злотых. В Польше за подобный набор нужно отдать около 200 злотых.

Интересно, что растительное масло, сахар или морковь в британском магазине стоят столько же, сколько и в польском. Британцы платят чуть больше за мясо, яйца, масло и хлеб.

При этом британская «минималка» составляет примерно 8750 злотых брутто. Это значит, что британцы могут купить за нее 30 таких корзин. Польская минимальная зарплата в несколько раз меньше и составляет 3490 злотых. Этих денег в Польше хватит всего на 12 продуктовых корзин.

Справка Finance.ua:

Объем помощи, предоставленной Польшей Украине в прошлом году, можно оценить примерно в 30 миллиардов злотых, то есть это почти 7 млрд дол.

Польская компания «Центральный порт коммуникационный» и Укрзализныця подписали соглашение о сотрудничестве по строительству новой инфраструктуры, в том числе высокоскоростного железнодорожного пути европейского стандарта 1435 мм. Соглашение о сотрудничестве было подписано на Конгрессе Railway Direction Days 2023 в Варшаве.

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