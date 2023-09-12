Польша продлила запрет на импорт украинского зерна: реакция Украины — Finance.ua

Польша продлила запрет на импорт украинского зерна: реакция Украины Сегодня 16:18 — Аграрный рынок

Польша продлила запрет на импорт украинского зерна: реакция Украины

Польша продлила запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«Правительство защищает польских фермеров! Мы не откроем границы для украинского зерна! Эмбарго остается!» — написал Моравецкий.

Реакция Украины

Премьер Украины Денис Шмыгаль отметил , что наше государство, несмотря на войну и блокирование портов россией, соблюдает свои обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС и по праву Всемирной торговой организации.

«Мы не намеревались и не намерены вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей! Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации убытков за нарушение норм ГАТТ (Генерального) соглашения по тарифам и торговле. — Ред.)», — написал он.

Напомним, в мае Евросоюз разрешил пяти граничащим с Украиной странам ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. При этом транзит таких грузов разрешен для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета должен был истечь 15 сентября.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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