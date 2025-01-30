Польша предупредила ЕС об опасности зависимости от российских удобрений, — Bloomberg — Finance.ua
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Польша предупредила ЕС об опасности зависимости от российских удобрений, — Bloomberg

Аграрный рынок
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Польша нацелилась на компании, которые импортируют российские удобрения, в попытке не допустить развития Евросоюзом еще одной зависимости от москвы относительно ключевого ресурса.
Как пишет Bloomberg, налоговый орган страны на данный момент выявил и наказал компании, ответственные за 70% импорта белорусского карбамида, широко используемого удобрения, сказал замминистра финансов Збигнев Ставицкий. Но, несмотря на пристальное внимание, запретить импорт из россии сложнее, добавил он.
«Мы имеем дело с компаниями, работающими на территории враждебного государства. Очень сложно и рискованно определить, что там происходит на месте», — сказал Ставицкий, который также является заместителем главы налоговой службы Польши.
Эти усилия предпринимаются на фоне предложения ЕС ввести пошлины на некоторые азотные удобрения из беларуси и россии. Любой шаг, скорее всего, будет одобрен европейской отраслью по производству удобрений для сельскохозяйственных культур, которая лоббирует усиление защиты.
Ставицкий сказал, что импортеры белорусского карбамида были наказаны из-за доказательств того, что они продавали продукцию, произведенную «Гродно Азотом», единственным производителем удобрений в стране, на которую распространяются санкции ЕС. Однако россия гораздо больше и имеет более широкий круг производителей. российские удобрения как таковые не подпадают под санкции.
Введение пошлин ЕС на весь импорт удобрений из беларуси и россии полностью остановит приток дешевой продукции, «душит» польскую отрасль по производству удобрений, которой в противном случае грозит «крах», сказал Ставицкий.
По материалам:
УНІАН
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