Польша построит «сухой порт» на границе для экспорта украинской агропродукции — Finance.ua

Польша построит «сухой порт» на границе для экспорта украинской агропродукции

Сегодня 05:50 — Аграрный рынок

Польша работает над созданием «сухого порта» на границе для увеличения пропускной способности для экспорта украинской агропродукции.

Об этом вице-премьер-министр — министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Республики Польша Генрик Ковальчик сообщил 5 апреля в ходе онлайн-встречи с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским, сообщили в Минагрополитики.

Они обсудили вопросы, связанные с налаживанием бесперебойных поставок грузов агропродовольственной продукции из Украины в традиционные экспортно зависимые рынки, а также альтернативные логистические пути их отправки по транзитным коридорам через ЕС.

«Польша сейчас работает над созданием „сухого порта“ на границе с целью увеличения пропускной способности перевозок для экспорта украинской агропродукции, в частности в третьи страны», — сказал Ковальчик.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью НВ сказал, что поскольку морские порты заблокированы, чрезвычайно большое количество зерновых, которые должны были быть экспортированы до августа, накоплены на украинских зернохранилищах, элеваторах и складах.

Более 85%, почти 90% украинского экспорта зерновых, руды, других крупногабаритных товаров шли через морские порты. При блокировке моря Украина столкнулась с большим вызовом. Ведь экспорт имеющихся излишков зерновых даст нам $7-10 млрд. Сегодня мы совместно с нашими партнерами ищем альтернативные пути наладки экспорта. Не хочу раньше времени их раскрывать, но есть как минимум три альтернативных варианта и частично экспорт уже происходит", — рассказал глава правительства.

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