Польша поддержала запрет на выдачу виз россиянам — Finance.ua
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Польша поддержала запрет на выдачу виз россиянам

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Страны Балтии выступили с инициативой запретить выдачу виз для граждан россии, за исключением, например, гуманитарных. Предложение также поддерживает Польша, Дания и Финляндия, сообщает Польское радио.
«Я не помню, чтобы в 1943 году немецкие туристы путешествовали, например, в Великобританию или в другие страны свободного мира с туристической целью», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе своего визита в Копенгаген, где обсуждались дальнейшие санкции за агрессию против Украины.
«Сегодня россия — варварский агрессор, убивающий мирное население, совершающий ужасные преступления в Украине, преступления геноцида. Поэтому российские активы должны быть конфискованы, а россияне не должны получать никаких виз, за исключением гуманитарных», — заявил глава польского правительства.
Премьер страны оценил, что осознание важности визового запрета для россиян будет все больше доходить до общественного мнения в Западной Европе.
На неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения для граждан рф.
Согласно предложению Франции и Германии, Евросоюз должен и далее разрешать россиянам въезжать в ЕС, но использовать «умные способы» в выдаче виз.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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