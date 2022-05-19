Польша подала новый иск к «Газпрому». Требует проценты за 1,5 млрд долларов переплаты — Finance.ua

Польша подала новый иск к «Газпрому». Требует проценты за 1,5 млрд долларов переплаты

Сегодня 19:35 — Энергетика

Польша подала новый иск к «Газпрому». Требует проценты за 1,5 млрд долларов переплаты

Польская государственная газовая компания PGNiG подала новый иск против российского «Газпрома». От российской стороны требуют проценты за 1,5 млрд долларов переплаты за поставку газа в 2014-2020 годах.

Об этом свидетельствует отчет компании

Читайте также Польская PGNiG не будет платить рублями за российский газ

Сообщается, что 31 марта PGNiG направила «Газпрому» уведомление об арбитражном разбирательстве в связи с выплатой процентов по сумме, переплаченной PGNiG за газ в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года.

«PGNiG ждет ответа „Газпрома“ на обращение в арбитраж», — говорится в отчете.

Напомним, в июле 2020 года «Газпрому» пришлось вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ. Это рассмотрение с требованием пересмотреть цену началось в 2015 году. Стокгольмский арбитраж принял сторону Польши и скорректировал формулу цены.

Апелляция российской стороны была признана формально неприемлемой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.