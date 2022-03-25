Польская PGNiG не будет платить рублями за российский газ — Finance.ua
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Польская PGNiG не будет платить рублями за российский газ

Сегодня 04:56Энергетика
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Польская PGNiG не будет платить рублями за российский газПольская PGNiG не будет платить рублями за российский газ
Польская нефтегазовая компания PGNiG не видит возможности перехода на рубли в расчетах за поставки российского газа.
Об этом во время пресс-конференции заявил глава компании Павел Маевский.
«Такой возможности особо нет. Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены», — сказал он.
По словам Маевского, контрагент не может по своему желанию менять способ регулирования оплаты.
PGNiG продолжит выполнять контракт по ранее оговоренным условиям.
Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за поставленный «недружественным странам» российский природный газ только в рублях.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что если государства ЕС согласятся по требованию РФ платить за поставленный российский газ в рублях, то таким образом они помогут агрессору убивать украинцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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