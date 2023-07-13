Польша окончательно утвердила строительство первой АЭС — Finance.ua
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Польша окончательно утвердила строительство первой АЭС

Энергетика
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Министерство климата и окружающей среды Польши во вторник дало зеленый свет для строительства первой в стране атомной электростанции частной компанией Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).
Об этом, как пишет «Европейская правда», в среду сообщило польское правительство.
Решение польского Министерства климата официально подтвердило, что инвестиции в первую в Польше атомную электростанцию ​​отвечают общественным интересам и проводимой государством политике, в частности энергетической политике.
Этот документ дает право PEJ подавать заявки на дальнейшие административные решения, в частности, решение о местоположении и дальнейшее разрешение на строительство.
Предполагается, что первая АЭС в Польше будет построена в Померании на основе американской реакторной технологии AP1000. Строительство электростанции должно начаться в 2026 году, а первый реактор появится в 2033 году.
«Запланированная инвестиция реализует Польскую программу развития ядерной энергетики, отвечает Энергетической политике Польши до 2040 года и отвечает целям климатической политики Европейского Союза», — говорится в сообщении.
В прошлом году Польша заключила соглашение с Южной Кореей о строительстве второй в стране атомной электростанции, ускоряя свои усилия по достижению энергетической независимости после вторжения россии в Украину.
По материалам:
Економічна Правда
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