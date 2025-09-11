Польша ограничила движение гражданских самолетов: сроки
Польское агентство аэронавигационных услуг (PAŻP) сообщило, что воздушное движение в восточной части Польши вдоль границ с беларусью и Украиной ограничено с 10 сентября по 9 декабря.
Ограничение было введено из соображений национальной безопасности, согласно постановлению Министра инфраструктуры об ограничении полетов на период не более трех месяцев, пишет inpoland.
В заявлении PAŻP указано, что по приказу Оперативного командования Вооруженных сил Польши с 10 сентября, 22:00 по 9 декабря, 23:59, действуют ограничения воздушного движения в восточной части Польши в виде ограниченной зоны EP R129. Эта зона охватывает всю границу с беларусью и Украиной.
Запрет касается всех гражданских самолетов. Разрешены полеты только военным бортам.
Могут быть разрешены полеты государственной авиации и санитарной авиации, а также полеты, выполняемые для оказания помощи в случаях угрозы жизни или здоровью людей или животных, «включая, в частности, во время стихийных бедствий, катастроф, экологических угроз или чрезвычайных ситуаций».
Кроме того, могут быть разрешены полеты, связанные с защитой и контролем критической инфраструктуры.
