Кабмин обновил правила работы с открытыми данными

Кабмин обновил правила работы с открытыми данными
В современном мире данные стали не менее ценными, чем природные ресурсы. Без качественных и доступных данных невозможно развитие цифровой экономики и формирование прозрачного государства. Поэтому правительство приняло постановление, которое делает работу с ними более простой и понятной для всех.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Новые правила для открытых данных

Открытые данные — это информация, которую органы власти собирают и публикуют в цифровом формате без персональных или конфиденциальных сведений. К ним относятся данные о бюджете, транспорте, медицине, образовании или даже государственных реестрах предприятий.
Теперь общественно значимые наборы данных будут собираться в обновленном едином перечне.
Для чего это? Это поможет бизнесу, общественным организациям и гражданам быстрее находить необходимую информацию и использовать ее для аналитики, создания новых сервисов или общественного контроля.
Обновленные правила также помогут государственным органам работать с данными более качественно. Они получат четкие рекомендации по загрузке информации на Единый портал открытых данных. Это сделает данные более доступными для граждан и в то же время уменьшит пространство для злоупотреблений со стороны чиновников.
«Открытые данные — это не только цифры или таблицы. Это о возможности строить современные цифровые сервисы, развивать бизнес и обеспечивать реальную подотчетность власти перед гражданами», — прокомментировали решение в Минцифры.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
