Польша направит в Украину третий пакет энергопомощи — Finance.ua
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Польша направит в Украину третий пакет энергопомощи

Энергетика
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В ближайшие дни Польша направит в Украину третий пакет оборудования, необходимого для восстановления энергетического сектора после российских атак.
Об этом во время заседания комиссии Сейма по национальной обороне сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, пишет «Европейская правда со ссылкой на «Укринформ».
По его словам, польские энергетические компании организуют поставки в Украину оборудования, необходимого для энергетического сектора Украины.
«В ближайшие дни будет третий пакет помощи с энергетическим оборудованием для Украины», — сообщил Вавжик.
Он напомнил, что первый пакет поступил в Украину из Польши в конце ноября, второй — в конце декабря. Большая часть помощи была доставлена на Хмельницкую АЭС.
Замминистра уточнил, что помощь в энергетическом секторе предоставляют правительственное агентство стратегических резервов Польши и министерство климата и окружающей среды.
Вавжик подчеркнул, что Польша является координатором среди стран Евросоюза по поддержке Украины в энергетической сфере.
По материалам:
Економічна Правда
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