Польша начала предоставлять Украине 46-й пакет помощи на 200 млн евро — Finance.ua

Польша начала предоставлять Украине 46-й пакет помощи на 200 млн евро Сегодня 15:12

Польша начала предоставлять Украине 46-й пакет помощи на 200 млн евро

Польша продолжит оказывать материально-техническую поддержку Украине. Варшава уже начала передачу 46 пакета помощи.

Соответствующее заявление глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сделал на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Косиняк-Камыш отметил, что Польша продолжит логистически обеспечивать Украину, начав предоставление 46-го пакета помощи общей стоимостью до 200 млн евро.

Он подчеркнул важность логистического хаба в Жешуве и продолжения работы с украинскими солдатами, из которых около 28 тысяч прошли подготовку в Польше.

«Мы продолжаем поддерживать Украину, как и с первого дня войны, это невероятно важно для нас», — заявил глава Минобороны Польши.

По словам Косиняк-Камыша, возвращение к переговорам между Украиной и США «дает надежду на справедливый мир», поскольку Польша является сторонником как «трансатлантических отношений, так и увеличения европейских [оборонных] возможностей».

«Значительная часть наших переговоров касалась сотрудничества наших ОПК, совместных инвестиций в Польше и Украине. Я намерен поехать в Киев с экономической миссией польского ОПК», — сообщил польский министр.

Помощь Украине от Польши

С начала полномасштабного вторжения россии Польша оставалась одним из главных союзников Украины, оказывая военную поддержку в виде артиллерии, авиации, боевой техники, боеприпасов и другой помощи.

Однако в течение последнего года украинско-польские отношения несколько «остыли». Основными причинами этого стали исторические споры, в частности относительно Волынской трагедии, а также дискуссии вокруг поставок МиГ-29, которые ранее обещали передать Украине.

Несмотря на это, премьер-министр Польши Дональд Туск в декабре 2024 года во время визита во Львов объявил о подготовке нового пакета помощи. По его словам, он должен быть готов уже в январе 2025 года.

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