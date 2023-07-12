Польша начала конфискацию активов российских олигархов — Finance.ua

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Польша начала конфискацию активов российских олигархов

Фондовый рынок
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Польша начала конфискацию активов российских олигархов
Польша начала конфискацию активов российских олигархов
Польша ввела временное управление имуществом российского олигарха Вячеслава Кантора в Grupa Azoty.
Об этом заявил глава министра развития и технологий Польши Вальдемар Буда, передает издание money.pl.
«Начинается новая эра. Мы устраняем присутствие россиян в польской экономике», — заявил он.
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По словам министра, в дальнейшем польские власти будут искать партнера, который выкупит замороженную долю в размере около 20% акций Grupa Azoty и выплатит компенсацию.
«Несмотря на то, что акции Кантора заморожены, поэтому о реализации права голоса на собрании акционеров и выплате дивидендов речь не идет, мы не хотим, чтобы этот россиянин был каким-то образом связан с польской стратегической компанией — лидером отечественного рынка удобрений и одной из ключевых групп компаний в области удобрений и химической промышленности в Европе», — добавил Буда, вспомнив попытку Кантора взять под контроль Grupa Azoty в 2012 году.
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Grupa Azoty специализируется на выпуске конструкционных пластиков, азотных и сложных удобрений. Группа является одним из самых крупных химических холдингов в Европе и крупным производителем полиамидов.
Временный управляющий будет определять рыночную цену бумаг, будет заниматься получением разрешений на сделку, переоформлением ценных бумаг. Группе «Акрон» Вячеслава Кантора принадлежит 19,82% акций Grupa Azoty.
«Шаг за шагом мы устраняем присутствие россиян в польской экономике. То ли путем независимости от российских энергоресурсов, то ли из-за ограничения российского влияния и капитала», — добавил Буда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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