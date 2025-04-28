Польша и США подписали новое соглашение о строительстве первой АЭС — Finance.ua
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Польша и США подписали новое соглашение о строительстве первой АЭС

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Руководители государственной компании «Польские атомные электростанции» и американских компаний Westinghouse и Bechtel подписали новое соглашение о строительстве первой АЭС в Польше.
Подписание соглашения в Варшаве состоялось с участием главы польского правительства Дональда Туска и министра энергетики США Криса Райта.
Как отметил Туск во время брифинга для СМИ, сотрудничество с новой американской администрацией по вопросу атомной энергетики получило «новый импульс». Благодаря этому подписано «новое лучшее соглашение» о строительстве АЭС в Польше. По его словам, в соглашении изменены многие вопросы в 16 сферах, благодаря чему эта инвестиция становится «более предсказуемой». Туск подчеркнул, что польско-американское сотрудничество в сфере атомной энергетики развивается «лучше, чем когда-либо прежде, и стороны на этом не будут останавливаться».
Со своей стороны, Райт подчеркнул, что Вашингтон строит с Варшавой долгосрочное сотрудничество, которое будет базироваться на «партнерстве инвестиций, которые будут опережать потребности на много лет вперед».
«То, что первая АЭС, которая базируется на новых технологиях, строится именно в Польше, является результатом польско-американского сотрудничества, отношений между народами и правительствами», — подчеркнул Райт.
Он добавил, что масштабы этого проекта позволят создать в Польше и США «десятки тысяч новых рабочих мест». По его словам, реализация проекта позволит не только построить большую АЭС в Польше, но и положить начало долгосрочному сотрудничеству в этой сфере.
Райт также заверил, что США будут строить еще большее АЭС не только в Польше, но и в других странах Европы.
Совет министров Польши согласился выделить государственной компании «Польские атомные электростанции» (Polskie Elektrownie Jądrowe, PEJ) 60,2 млрд злотых ($14,5 млрд) на проектирование и строительство в 2025—2030 годах первой атомной электростанции.
Польская ядерно-энергетическая программа (PPEJ), принятая в 2020 году, предусматривает строительство двух АЭС общей мощностью 6−9 ГВт. Инвестором и оператором выступит государственная компания «Польские атомные электростанции». Предыдущее правительство РП указало партнером по строительству первой АЭС консорциум Westinghouse-Bechtel.
Строительство первой АЭС в Польше должно начаться в 2028 году и продлиться семь лет. Ее планируют построить в районе населенных пунктов Любятово и Копалино в Поморском воеводстве.
По материалам:
Укрінформ
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