Польша и Словакия запустили газопровод между странами — Finance.ua

Польша и Словакия запустили газопровод между странами
В пятницу, 26 августа, начало действовать газовое сообщение между Польшей и Словакией. Его символически открыли премьер-министры обеих стран — Матеуш Моравецкий и Эдуард Гегер.
Об этом сообщает PAP.
Интерконнект соединил газовый хаб в Страхоцине в Польше с компрессорной станцией Большие Капушаны в Словакии.
Газопровод имеет более 60 км с польской стороны и более 100 км со словацкой стороны. Его пропускная способность почти 5 млрд кубометров газа в направлении Словакии и почти 6 млрд в направления Польши.
Он должен увеличить энергетическую безопасность обеих стран — в случае кризиса будет возможным, с одной стороны, экспорт газа из Польши, с LNG-терминала в Свиноусте, и импорт газа с юга Европы и дальше из Северной Африки и Кавказа.
Напомним, в мае также был введен в эксплуатацию газопровод, соединяющий транспортные системы Польши и Литвы.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью