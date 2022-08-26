Польша и Словакия запустили газопровод между странами — Finance.ua
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Польша и Словакия запустили газопровод между странами

Энергетика
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В пятницу, 26 августа, начало действовать газовое сообщение между Польшей и Словакией. Его символически открыли премьер-министры обеих стран — Матеуш Моравецкий и Эдуард Гегер.
Об этом сообщает PAP.
Интерконнект соединил газовый хаб в Страхоцине в Польше с компрессорной станцией Большие Капушаны в Словакии.
Газопровод имеет более 60 км с польской стороны и более 100 км со словацкой стороны. Его пропускная способность почти 5 млрд кубометров газа в направлении Словакии и почти 6 млрд в направления Польши.
Он должен увеличить энергетическую безопасность обеих стран — в случае кризиса будет возможным, с одной стороны, экспорт газа из Польши, с LNG-терминала в Свиноусте, и импорт газа с юга Европы и дальше из Северной Африки и Кавказа.
Напомним, в мае также был введен в эксплуатацию газопровод, соединяющий транспортные системы Польши и Литвы.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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