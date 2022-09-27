Польша и Дания открывают новый трубопровод для транспортировки норвежского газа — Finance.ua
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Польша и Дания открывают новый трубопровод для транспортировки норвежского газа

Энергетика
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Премьер-министры Польши и Дании во вторник откроют газопровод под названием Baltic Pipe, который станет новым каналом для норвежского газа в Европу.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на TVN24.
Baltic Pipe — один из главных проектов польского правительства по обеспечению энергетической безопасности и полной независимости Польши от российского газа.
Церемония состоится на газокомпрессорной станции в Будно Западнопоморского воеводства. Также планируется символический старт транспортировки газа.
Полноценная транспортировка газа по системе Baltic Pipe с месторождений на норвежском континентальном шельфе в Польшу по 900-километровому маршруту через Данию запланирована на субботу, 1 октября.
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Не только Польша впервые сможет импортировать норвежский газ через Данию, но и соседние страны, в том числе Словакия и Чехия. Газ начнет поступать в трубопровод 1 октября, а выход на полную мощность ожидается к концу ноября. Инвесторами выступают операторы транспортировки: датская Energinet и польская Gaz-System.
Baltic Pipe состоит из пяти элементов — смычки норвежской системы в Северном море с датской системой, большой газотранспортный маршрут через Данию, газокомпрессорная станция на датском острове Зеландия, морской газопровод из Дании в Польшу с приемным терминалом и дополнительными элементами польской системы передачи.
По материалам:
Економічна Правда
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