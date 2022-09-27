После «Северного потока-2» внезапно нашлись неполадки и в «Северном потоке-1» — Finance.ua

После «Северного потока-2» внезапно нашлись неполадки и в «Северном потоке-1» Сегодня 11:15 — Энергетика

На обеих нитках российского газопровода «Северный поток-1» в понедельник вечером якобы обнаружили падение давления — это произошло в тот же день, когда аналогичную поломку зафиксировали на «Северном потоке-2».

Как сообщает «Европейская правда», об этом российским СМИ сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.

«Сегодня вечером диспетчеры центра управления Северного потока-1 зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — цитирует сообщение российский «Интерфакс».

Напомним, «Северный поток-1» — единственный газопровод, по которому российский газ поставлялся в Европу — фактически не работает с начала сентября из-за «неисправности».

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки «Северного потока-2» зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. О случившемся были уведомлены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и россии.

Позже стало известно, что разгерметизация газопровода произошла в исключительной экономической зоне Дании.

Двойная нитка газопровода «Северный поток-2» протяженностью 1230 км проходит из россии через Балтийское море в Германию. Она достроена и заправлена ​​газом, но никогда не импортировала голубое топливо.

Федеральное правительство Германии приостановило процесс утверждения завершенного газопровода в феврале, незадолго до нападения на Украину. Сейчас Германия, по данным СМИ, обдумывает экспроприацию части «Северного потока-2».

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УНІАН По материалам:

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