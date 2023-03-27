Польша хочет увеличить фонд ЕС, из которого финансируют оружие для Украины — Finance.ua

Польша хочет увеличить фонд ЕС, из которого финансируют оружие для Украины Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Польша хочет увеличить фонд ЕС, из которого финансируют оружие для Украины

Польша настаивает на увеличении Европейского фонда мира, из которого финансируется закупка оружия для Украины.

Об этом в Брюсселе после первого дня саммита ЕС заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишет RMF24.

Моравецкий отметил, что Польша предоставила Украине часть техники, преимущественно постсоветской. В то же время страна закупает западное и отечественное оборудование, в частности, самоходные артиллерийские гаубицы Krab или бронетранспортеры Rosomak.

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По его словам, Варшава также наращивает свой оборонный потенциал путем собственного внутреннего производства, и для этого используются средства, полученные из Европейского фонда мира. Следовательно, через две недели Польша получит очередные 200 миллионов евро.

«Приблизительно через 2-3 недели Польша получит еще 200 миллионов евро из Европейского фонда мира, то есть около миллиарда злотых, которые мы направим на оборонную политику. Я также требовал, и мой голос был очень сильным, что этот фонд должен быть больше, и не должен составлять 3,5 миллиарда евро, а быть значительно больше», — заявил премьер Польши.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС 20 марта заявил, что Евросоюз согласился рассмотреть увеличение на 3,5 млрд евро Европейского фонда мира, из которого оказывают военную помощь Украине.

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УНН По материалам:

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