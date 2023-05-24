Польша хочет купить у Швеции самолеты-разведчики — Finance.ua

Польша хочет купить у Швеции самолеты-разведчики 24.05.2023, 00:13 — Технологии&Авто

Польша хочет купить у Швеции самолеты-разведчики

Варшава хочет купить у Стокгольма самолеты раннего предупреждения и контроля производства Saab GlobalEye.

Об этом после встречи 12 министров обороны так называемой Северной группы в городе Легионово вблизи Варшавы во время брифинга для СМИ заявил вице-премьер, министр национальной обороны Р П Мариуш Блащак.

«Впервые хочу публично сказать, что мы очень продвинулись в вопросе получения из Швеции самолетов раннего предупреждения. Мы уже ведем детальные переговоры, и надеюсь, что в скором времени они завершатся успехом», — подчеркнул Блащак.

Он отметил, что в ходе встречи обсудили, в частности, агрессивную политику россии, сотрудничество стран Северной группы, а также подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе. А также вопрос дальнейшего укрепления восточного фланга НАТО.

Так называемую Северную группу составляют 12 стран, являющихся членами НАТО и ЕС (Великобритания, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Германия, Польша).

На сегодняшний день современные самолеты-разведчики GlobalEye используют ОАЭ, планируют взять на вооружение Швеция, Греция, а с сегодняшнего дня — Польша.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.