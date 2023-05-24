Польша хочет купить у Швеции самолеты-разведчики — Finance.ua

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Польша хочет купить у Швеции самолеты-разведчики

Технологии&Авто
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Польша хочет купить у Швеции самолеты-разведчики
Польша хочет купить у Швеции самолеты-разведчики
Варшава хочет купить у Стокгольма самолеты раннего предупреждения и контроля производства Saab GlobalEye.
Об этом после встречи 12 министров обороны так называемой Северной группы в городе Легионово вблизи Варшавы во время брифинга для СМИ заявил вице-премьер, министр национальной обороны Р П Мариуш Блащак.
«Впервые хочу публично сказать, что мы очень продвинулись в вопросе получения из Швеции самолетов раннего предупреждения. Мы уже ведем детальные переговоры, и надеюсь, что в скором времени они завершатся успехом», — подчеркнул Блащак.
Он отметил, что в ходе встречи обсудили, в частности, агрессивную политику россии, сотрудничество стран Северной группы, а также подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе. А также вопрос дальнейшего укрепления восточного фланга НАТО.
Так называемую Северную группу составляют 12 стран, являющихся членами НАТО и ЕС (Великобритания, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Германия, Польша).
На сегодняшний день современные самолеты-разведчики GlobalEye используют ОАЭ, планируют взять на вооружение Швеция, Греция, а с сегодняшнего дня — Польша.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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