Польша будет предоставлять больше электроэнергии Украине зимой — Finance.ua

Польша будет предоставлять больше электроэнергии Украине зимой Сегодня 16:12 — Энергетика

Польша будет предоставлять больше электроэнергии Украине зимой

Варшава готова предоставлять Киеву в сложный зимний период дополнительные объемы электроэнергии, в частности, из собственных угольных электростанций, сказал в интервью Укринформу временный поверенный Польше в Украине Петр Лукасевич.

«ЕС очень серьезно относится к рискам суровой зимы. Но вопрос в том, что Польша может дополнительно сделать в этом контексте. Так, например, мы просим наших украинских коллег в Минэнерго содействовать экспорту энергии, собственно тока, с наших электростанций, особенно угольных», — сказал он.

Польский дипломат добавил, что вопрос энергетической безопасности в Украине будет одной из целей и амбиций Польского председательства в первой половине следующего года.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил загрузить польские угольные электростанции для производства энергии для нужд Украины.

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