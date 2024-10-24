Польша будет предоставлять больше электроэнергии Украине зимой — Finance.ua
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Польша будет предоставлять больше электроэнергии Украине зимой

Энергетика
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Польша будет предоставлять больше электроэнергии Украине зимой
Польша будет предоставлять больше электроэнергии Украине зимой
Варшава готова предоставлять Киеву в сложный зимний период дополнительные объемы электроэнергии, в частности, из собственных угольных электростанций, сказал в интервью Укринформу временный поверенный Польше в Украине Петр Лукасевич.
«ЕС очень серьезно относится к рискам суровой зимы. Но вопрос в том, что Польша может дополнительно сделать в этом контексте. Так, например, мы просим наших украинских коллег в Минэнерго содействовать экспорту энергии, собственно тока, с наших электростанций, особенно угольных», — сказал он.
Польский дипломат добавил, что вопрос энергетической безопасности в Украине будет одной из целей и амбиций Польского председательства в первой половине следующего года.
Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил загрузить польские угольные электростанции для производства энергии для нужд Украины.
По материалам:
Finance.ua
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