Покупка Twitter: Маск увеличил свое финансирование до 33,5 миллиарда долларов за счет инвесторов — Finance.ua
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Покупка Twitter: Маск увеличил свое финансирование до 33,5 миллиарда долларов за счет инвесторов

Сегодня 15:45Фондовый рынок
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Покупка Twitter: Маск увеличил свое финансирование до 33,5 миллиарда долларов за счет инвесторовПокупка Twitter: Маск увеличил свое финансирование до 33,5 миллиарда долларов за счет инвесторов
Миллиардер Илон Маск снова изменил планы по финансированию соглашения с Twitter. Теперь он планирует профинансировать за счет привлеченных средств инвесторов и собственного капитала в $33,5 млрд, уменьшив тем самым заемное финансирование.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на раскрытие изменений в плане выкупа соцсети Комиссии по ценным бумагам и рынкам (SEC).
Отмечается, что Маск частично отказался от планов привлечения банковских кредитов, привязанных к его доле в Tesla в пользу финансирования со стороны инвесторов.
Согласно документам, представленным в SEC, Маск предоставит дополнительное финансирование в размере $6,25 млрд.
«Этого достаточно, чтобы исключить из плана кредиты на ту же сумму», — объясняет Bloomberg.
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Агентство напоминает, что Маск договорился о приобретении Twitter в конце апреля. Сначала для покупки Маск планировал занять у банков $25,5 млрд и еще $21 млрд выплатить из собственного капитала. Кредиты на $12,5 млрд были привязаны к доле Маска в Tesla.
При этом, привлекая финансирование от инвесторов, Маск может снизить как размер заемного капитала, так и сумму, которую он должен внести лично, объяснял ранее Bloomberg.
В число партнеров, которых Маск нашел для выкупа Twitter, ранее вошли 19 инвесторов. Больше других — $1 млрд — выделил Маску траст соучредителя Oracle миллиардера Ларри Эллисона. $0,8 млрд предоставил фонд Sequoia Capital, $0,7 млрд — инвесткомпания VyCapital, $0,5 млрд — криптовалютная биржа Binance. В инвесторы вошли также Brookfield, Fidelity, Qatar Holding.

Справка Finance.ua:

  • ранее Маск заявил, что не будет продлевать соглашение о покупке социальной сети Twitter в случае, если компания не докажет количество ненастоящих аккаунтов на уровне до 5% всех пользователей;
  • 25 апреля стало известно, что Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов после недель переговоров.
По материалам: Економічна Правда
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