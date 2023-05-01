Покупка лекарств по е-рецепту: ответы на вопросы, возникающие у пациентов — Finance.ua

Покупка лекарств по е-рецепту: ответы на вопросы, возникающие у пациентов Сегодня 09:31 — Личные финансы

Покупка лекарств по е-рецепту: ответы на вопросы, возникающие у пациентов

С апреля к обычному бумажному рецепту добавился современный электронный инструмент — е-рецепт. При этом напоминают в Министерстве здравоохранения, перечень рецептурных и безрецептурных препаратов остался неизменным. К тому же бумажный рецепт, действовавший на рецептурные препараты, будет действовать и дальше во время военного положения.

Как отмечают в Минздраве, электронный рецепт не только позволяет получить лекарства удобным и современным способом, но и способствует более эффективному лечению.

«Владея цифровыми инструментами, врач может иметь доступ к вашей истории болезней, учитывать данные о сопутствующих заболеваниях пациента и лекарствах, которые он принимает — для эффективного назначения лечения. А со временем врачи также смогут отслеживать результаты и при необходимости создавать план лечения», — говорят в ведомстве.

Также в Минздраве ответили на вопросы, полученные от украинцев по поводу использования е-рецепта.

1. Может ли фармацевт видеть в рецепте диагноз и другую медицинскую информацию о здоровье?

Нет, электронный рецепт не содержит диагноза и никакой другой медицинской информации. При этом е-рецепт содержит только информацию о назначении.

То есть фармацевт при погашении рецепта видит исключительно информацию о рецепте, а именно:

его номер,

дату выписки и конечную дату действия,

фамилию, инициалы и возраст пациента,

название и количество лекарственного средства,

длительность и способ применения лекарства и т.д.

2. Каков срок действия электронного рецепта?

Вы можете погасить электронный рецепт в аптеке в течение 10 дней (если это наркотическое (психотропное) лекарственное средство) или в течение 30 дней — для остальных рецептурных лекарств.

Срок действия рецепта указывается в информационной справке, которую врач при необходимости может напечатать, или вы можете посмотреть эту информацию в кабинете вашей медицинской информационной системы (МИС).

3. Почему я не получил(а) SMS с номером и кодом погашения рецепта?

Такая ситуация возможна по нескольким причинам. Например, если при регистрации в ЕСЗ вы указали неверный номер телефона или со временем изменили его. В таком случае необходимо изменить метод проверки подлинности в ЕСЗ. Это можно сделать, подав заявку на изменение метода аутентификации в ЕСЗ через онлайн-форму на сайте НСЗУ.

Другая причина — если при регистрации вы выбрали оффлайн-метод аутентификации (т.е. через документы). В таком случае врач должен напечатать вам информационную памятку к рецепту, содержащую номер рецепта и код его погашения. Вместе с тем вы можете изменить метод проверки подлинности , чтобы SMS от ЕСОЗ (в том числе и о рецептах) поступали на ваш телефон.

А в случае, если во время выписки рецепта у врача возникла задержка с отправкой SMS, врач может отправить вам сообщение повторно.

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