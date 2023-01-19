Покупайте Зеленую карту на Finance.ua и получайте 2 бесплатных онлайн-урока английского языка в Speak UP — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Покупайте Зеленую карту на Finance.ua и получайте 2 бесплатных онлайн-урока английского языка в Speak UP

Страхование
15
Finance.ua вместе с международной сетью школ английского языка Speak UP запускает акцию для клиентов, которые путешествуют или собираются отправиться в путешествие!
При оформлении полиса Зеленая карта на любой срок дарим 2 бесплатных онлайн-урока английского на автомобильную и туристическую тематику.
Уроки специально созданы для клиентов Finance.ua.
Как получить приз:
  • оформляйте полис Зеленая карта,
  • получите на почту уникальную ссылку,
  • зарегистрируйтесь на бесплатные уроки.

Оформить Зеленую карту

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.