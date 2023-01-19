Покупайте Зеленую карту на Finance.ua и получайте 2 бесплатных онлайн-урока английского языка в Speak UP — Finance.ua

Покупайте Зеленую карту на Finance.ua и получайте 2 бесплатных онлайн-урока английского языка в Speak UP Сегодня 08:42 — Страхование

Finance.ua вместе с международной сетью школ английского языка Speak UP запускает акцию для клиентов, которые путешествуют или собираются отправиться в путешествие!

При оформлении полиса Зеленая карта на любой срок дарим 2 бесплатных онлайн-урока английского на автомобильную и туристическую тематику.

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