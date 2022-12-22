Покупай страхование со скидкой 20% на Finance.ua 🖤 — Finance.ua

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Покупай страхование со скидкой 20% на Finance.ua 🖤

Страхование
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Покупай страхование со скидкой 20% на Finance.ua 🖤
Покупай страхование со скидкой 20% на Finance.ua 🖤
Украинский сервис онлайн-страхования Finance.ua в честь новогодних праздников дарит скидку 20% на полисы.
Получить скидку можно на:
  • Зеленую карту;
  • Автогражданку;
  • Туристическое страхование.
🔥 Для получения скидки используйте промокод NEWYEAR на моменте оформления полиса.
❗️ Акция действует до 31.12 (включительно) ❗️
Страхование можно оформить заранее, указав при оформлении нужную дату начала действия полиса.

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Переключись наконец на хорошую страховку!
По материалам:
Finance.ua
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