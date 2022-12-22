Покупай страхование со скидкой 20% на Finance.ua 🖤 — Finance.ua

Покупай страхование со скидкой 20% на Finance.ua 🖤 Сегодня 10:35 — Страхование

Покупай страхование со скидкой 20% на Finance.ua 🖤

Украинский сервис онлайн-страхования Finance.ua в честь новогодних праздников дарит скидку 20% на полисы.

Получить скидку можно на:

Зеленую карту;

Автогражданку;

Туристическое страхование.

🔥 Для получения скидки используйте промокод NEWYEAR на моменте оформления полиса.

❗️ Акция действует до 31.12 (включительно) ❗️

Страхование можно оформить заранее, указав при оформлении нужную дату начала действия полиса.

Переключись наконец на хорошую страховку!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.