Покупай страхование — выигрывай один из 40 призов от Finance.ua Сегодня 12:55 — Страхование

Покупай страхование — выигрывай один из 40 призов от Finance.ua

Finance.ua — украинский сервис онлайн-страхования, запустил розыгрыш с большим количеством подарков!

Оформляйте страхование на Finance.ua и выигрывайте один из призов:

🛞3 сертификата на шины от Infoshina номиналом 10 тыс. грн

🔋5 пускозарядных устройств Baseus по 12 000 mAh

⚡️9 духов от Sisters Aroma

💰10 сертификатов на Каско номиналом 1000 грн

💡3 карты Assistance в пути, действующих по Украине и Европе

👩‍⚕️10 сертификатов на медицинское страхование номиналом 1000 грн

Как стать участником розыгрыша?

👉🏻 Выбери и приобрети 1 из страховок: каско, Медицинское страхование, Зеленая Карта, Туристическое страхование, Автогражданка, Зеленая Карта на сайте Finance.ua в период 19.12.2023−19.02.2024

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❗️ Победители будут определены с помощью сервиса Random.org в течение 5 рабочих дней с момента окончания акции

Больше деталей о розыгрыше вы можете получить по ссылке

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