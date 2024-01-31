Покупай страхование — выигрывай один из 40 призов от Finance.ua
Finance.ua — украинский сервис онлайн-страхования, запустил розыгрыш с большим количеством подарков!
Оформляйте страхование на Finance.ua и выигрывайте один из призов:
🛞3 сертификата на шины от Infoshina номиналом 10 тыс. грн
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💰10 сертификатов на Каско номиналом 1000 грн
💡3 карты Assistance в пути, действующих по Украине и Европе
👩⚕️10 сертификатов на медицинское страхование номиналом 1000 грн
Как стать участником розыгрыша?
👉🏻 Выбери и приобрети 1 из страховок: каско, Медицинское страхование, Зеленая Карта, Туристическое страхование, Автогражданка, Зеленая Карта на сайте Finance.ua в период 19.12.2023−19.02.2024
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❗️ Победители будут определены с помощью сервиса Random.org в течение 5 рабочих дней с момента окончания акции
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