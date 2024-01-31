Покупай страхование — выигрывай один из 40 призов от Finance.ua — Finance.ua
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Покупай страхование — выигрывай один из 40 призов от Finance.ua

Страхование
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Покупай страхование — выигрывай один из 40 призов от Finance.ua
Покупай страхование — выигрывай один из 40 призов от Finance.ua
Finance.ua — украинский сервис онлайн-страхования, запустил розыгрыш с большим количеством подарков!

Оформляйте страхование на Finance.ua и выигрывайте один из призов:

🛞3 сертификата на шины от Infoshina номиналом 10 тыс. грн
🔋5 пускозарядных устройств Baseus по 12 000 mAh
⚡️9 духов от Sisters Aroma
💰10 сертификатов на Каско номиналом 1000 грн
💡3 карты Assistance в пути, действующих по Украине и Европе
👩‍⚕️10 сертификатов на медицинское страхование номиналом 1000 грн

Как стать участником розыгрыша?

👉🏻 Выбери и приобрети 1 из страховок: каско, Медицинское страхование, Зеленая Карта, Туристическое страхование, Автогражданка, Зеленая Карта на сайте Finance.ua в период 19.12.2023−19.02.2024
👉🏻 Подпишись на наш официальный канал «Эксперты по страхованию»

❗️ Победители будут определены с помощью сервиса Random.org в течение 5 рабочих дней с момента окончания акции

Больше деталей о розыгрыше вы можете получить по ссылке.
Оформить страхование ✔️
По материалам:
Finance.ua
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