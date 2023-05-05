Покупатели в США начали выбирать более дорогие модели iPhone — Finance.ua

Покупатели в США начали выбирать более дорогие модели iPhone 05.05.2023, 00:14 — Личные финансы

Покупатели в США начали выбирать более дорогие модели iPhone

Согласно последнему отчету исследовательской компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), в 2023 году изменилась тенденция склонности покупателей iPhone в США выбирать более доступные версии смартфона.

Хотя исторические данные свидетельствуют о том, что покупатели iPhone обычно выбирают более дешевые модели, средневзвешенная розничная цена смартфонов Apple, проданных в США (US-WARP) в марте 2023 года, достигла нового максимума — $988. Это необычная тенденция, поскольку средняя цена продаж iPhone обычно снижается в течение первого квартала года.

CIRP связывает рост US-WARP с популярностью моделей iPhone 14 Pro, спрос на которые опережал производство, что привело к большим срокам выполнения заказов через несколько месяцев после запуска.

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Кроме того, покупатели, похоже, предпочитают iPhone 14 Plus, а не iPhone 13 mini, и Apple предлагает больше памяти в моделях более высокого класса, чтобы привлечь потребителей. Кроме того, устройства Apple, как правило, дольше сохраняют свою стоимость, что приводит к более выгодному trade-in, который снижает затраты на новую модель и может поощрить людей выбрать более дорогой iPhone.

В отчете также отмечается, что возврат моделей iPhone 14 Pro к общим продажам в первом квартале этого года сыграл определенную роль в повышении средней цены продаж смартфонов Apple, поскольку поставщики наращивали производство после затишья спроса после рождественских праздников.

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