Покупатели в США начали выбирать более дорогие модели iPhone — Finance.ua

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Покупатели в США начали выбирать более дорогие модели iPhone

Личные финансы
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Покупатели в США начали выбирать более дорогие модели iPhone
Покупатели в США начали выбирать более дорогие модели iPhone
Согласно последнему отчету исследовательской компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), в 2023 году изменилась тенденция склонности покупателей iPhone в США выбирать более доступные версии смартфона.
Хотя исторические данные свидетельствуют о том, что покупатели iPhone обычно выбирают более дешевые модели, средневзвешенная розничная цена смартфонов Apple, проданных в США (US-WARP) в марте 2023 года, достигла нового максимума — $988. Это необычная тенденция, поскольку средняя цена продаж iPhone обычно снижается в течение первого квартала года.
Покупатели в США начали выбирать более дорогие модели iPhone
CIRP связывает рост US-WARP с популярностью моделей iPhone 14 Pro, спрос на которые опережал производство, что привело к большим срокам выполнения заказов через несколько месяцев после запуска.
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Кроме того, покупатели, похоже, предпочитают iPhone 14 Plus, а не iPhone 13 mini, и Apple предлагает больше памяти в моделях более высокого класса, чтобы привлечь потребителей. Кроме того, устройства Apple, как правило, дольше сохраняют свою стоимость, что приводит к более выгодному trade-in, который снижает затраты на новую модель и может поощрить людей выбрать более дорогой iPhone.
В отчете также отмечается, что возврат моделей iPhone 14 Pro к общим продажам в первом квартале этого года сыграл определенную роль в повышении средней цены продаж смартфонов Apple, поскольку поставщики наращивали производство после затишья спроса после рождественских праздников.
По материалам:
mezha.media
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