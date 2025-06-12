😱 Покупаете вы— платит Finance.ua: скидка -1000 грн на автогражданку — Finance.ua

😱 Покупаете вы— платит Finance.ua: скидка -1000 грн на автогражданку
Оформление автогражданки — это необходимость для каждого водителя. Но Finance.ua доказывает, что это не обязательно должно быть дорого.
Получите скидку до -1000 грн на автогражданку по промокоду: 👉 ТИСЯЧА 👈
*Максимальная скидка по промокоду — до -17%.
Почему украинцы выбирают автогражданку на Finance.ua:
✅ Оплата частями без переплат (от mono, ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ);
✅ Дополнительные скидки, бонусы и подарки;
✅ Полисы от надежных страховых с высоким рейтингом от МТСБУ;
✅ Постоянная поддержка и прозрачные условия.
✅ Дополнительные скидки, бонусы и подарки;
✅ Полисы от надежных страховых с высоким рейтингом от МТСБУ;
✅ Постоянная поддержка и прозрачные условия.
👉 Воспользуйтесь промокодом прямо сейчас и оформите автогражданку выгодно на Finance.ua.
Официальные условия акции по ссылке.
Поделиться новостью