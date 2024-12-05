Покроет ли Украина потребность во внешнем финансировании на 2024 — Гетманцев — Finance.ua
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Покроет ли Украина потребность во внешнем финансировании на 2024 — Гетманцев

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Покроет ли Украина потребность во внешнем финансировании на 2024 — Гетманцев
Покроет ли Украина потребность во внешнем финансировании на 2024 — Гетманцев
В ноябре 2024 года госбюджет Украины получил $6,4 млрд от международных партнеров — как кредитов, так и грантов на безвозвратной основе. Внешнее финансирование сможет полностью покрыть бюджетные нужды этого года.
Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Сможет ли Украина закрыть потребность во внешнем финансировании на 2024 год

Ноябрь 2024-го стал третьим по объему внешнего бюджетного финансирования, которое Украина получила в 2024-м — $6,4 млрд. Больше было в:
  • марте — $9 млрд;
  • августе — $8,5 млрд.
Это льготные кредиты и гранты от США, Мирового Банка, Японии и Южной Кореи.
Это означает, что, хотя международные резервы за этот месяц возрастут, параллельно увеличится и внешний госдолг.
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Всего за 11 месяцев этого года Украина получила $32,4 млрд внешнего финансирования, из которых не нужно возвращать гранты — $9,2 млрд, или 28%. Распределение между грантами и кредитами от международных партнеров соответствует уровню 2023 года.
Украина также ожидает получить около $6,9 млрд в декабре от:
  • ЕС;
  • МВФ;
  • Всемирного банка
Таким образом, потребность во внешнем бюджетном финансировании на 2024 год будет полностью закрыта, отметил Даниил Гетманцев.

Что будет в 2025

На следующий год потребность во внешнем финансировании составляет около $38 млрд. По словам Гетманцева, в 2025-м прохождение бюджетного года должно быть намного лучше, чем год назад, в частности, благодаря кредиту от G7 на $50 млрд, который будут покрывать за счет сверхприбылей от замороженных активов рф.

Справка Finance.ua:

На 28 ноября 2024 года бюджетная помощь от международных партнеров, которую Украина получила с начала полномасштабной войны — $105,9 млрд. Больше всего предоставили:
  • ЕС — $40,54 млрд;
  • США — $29,78 млрд;
  • МВФ — $11,37 млрд;
  • Япония — $6,57 млрд;
  • Канада — $5,41 млрд;
  • Всемирный банк — $5,25 млрд;
  • Великобритания — $2,55 млрд;
  • Германия — $1,69 млрд;
  • Остальные партнеры — $2,77 млрд.
По материалам:
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