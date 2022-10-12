Показатели рынка труда в США "толкают" рынки вниз? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Показатели рынка труда в США "толкают" рынки вниз? Сегодня 11:23 — Валюта

В пятницу вышел отчет по рынку труда в США, который «похоронил» любые надежды игроков на либерализм от ФРС в ближайшей перспективе. Численность безработных в сентябре сократилась на 261 тыс. — до 5,75 млн человек, а число занятых увеличилось на 204 тыс. — до 158,9 млн. Безработица упала до 3,5% с 3,7%. Данный показатель, несмотря на рецессию, находится на минимальном уровне за последние 50 лет. А значит, еще одному подъёму ставки, скорее всего, на 0,75% в ноябре — быть. И это, видимо, не предел. Еще одно возможное повышение ожидается в декабре. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Безработица в США (%). Источник: tradingeconomics.com

ФРС продолжает изымать избыточную долларовую ликвидность из системы. По итогам сентября, баланс ФРС опустился ниже уровней начала текущего года. На 4 октября он равнялся 8,759 трлн долларов США против 8,765 трлн на 4 января нынешнего года. С момента старта программы количественного ужесточения ФРС уже изъяла около 175 млрд долларов США. Это пока меньше запланированного, но всё-таки нельзя обвинить регулятора в том, что он не сокращает свой баланс.

Баланс ФРС США (млрд USD). Источник: tradingeconomics.com

ФРС сможет вывести с баланса едва ли больше 500 млрд долларов США до конца года. И, естественно, «уронит» фондовые индексы еще ниже. Рынок долга находится в крайне опасном положении, последствия которого уже оказывают влияние на глобальную финансовую систему. Распродажа облигаций продолжается, кривые доходности находятся в инверсии, хотя и не все, так как ключевые, на которых основывается ФРС, еще в положительной зоне. Глобальная стоимость мировых облигаций потеряла при этом еще 696 млрд долларов США за последнюю неделю (в основном из-за данных о занятости в США). Все это говорит о том, что Федрезерв не добился достаточного прогресса в «охлаждении» экономики в своих попытках «обуздать» инфляцию.

RoboForex По материалам:

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