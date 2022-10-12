Показатели рынка труда в США "толкают" рынки вниз? — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Показатели рынка труда в США "толкают" рынки вниз?

Валюта
11
В пятницу вышел отчет по рынку труда в США, который «похоронил» любые надежды игроков на либерализм от ФРС в ближайшей перспективе. Численность безработных в сентябре сократилась на 261 тыс. — до 5,75 млн человек, а число занятых увеличилось на 204 тыс. — до 158,9 млн. Безработица упала до 3,5% с 3,7%. Данный показатель, несмотря на рецессию, находится на минимальном уровне за последние 50 лет. А значит, еще одному подъёму ставки, скорее всего, на 0,75% в ноябре — быть. И это, видимо, не предел. Еще одно возможное повышение ожидается в декабре. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
Безработица в&nbsp;США (%). Источник: tradingeconomics.com
Безработица в США (%). Источник: tradingeconomics.com
ФРС продолжает изымать избыточную долларовую ликвидность из системы. По итогам сентября, баланс ФРС опустился ниже уровней начала текущего года. На 4 октября он равнялся 8,759 трлн долларов США против 8,765 трлн на 4 января нынешнего года. С момента старта программы количественного ужесточения ФРС уже изъяла около 175 млрд долларов США. Это пока меньше запланированного, но всё-таки нельзя обвинить регулятора в том, что он не сокращает свой баланс.
Баланс ФРС США (млрд USD). Источник: tradingeconomics.com
Баланс ФРС США (млрд USD). Источник: tradingeconomics.com
ФРС сможет вывести с баланса едва ли больше 500 млрд долларов США до конца года. И, естественно, «уронит» фондовые индексы еще ниже. Рынок долга находится в крайне опасном положении, последствия которого уже оказывают влияние на глобальную финансовую систему. Распродажа облигаций продолжается, кривые доходности находятся в инверсии, хотя и не все, так как ключевые, на которых основывается ФРС, еще в положительной зоне. Глобальная стоимость мировых облигаций потеряла при этом еще 696 млрд долларов США за последнюю неделю (в основном из-за данных о занятости в США). Все это говорит о том, что Федрезерв не добился достаточного прогресса в «охлаждении» экономики в своих попытках «обуздать» инфляцию.
По материалам:
RoboForex
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.