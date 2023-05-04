Показатель вырос почти на четверть: НБУ подсчитал объем кассовых оборотов банков — Finance.ua
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Показатель вырос почти на четверть: НБУ подсчитал объем кассовых оборотов банков

Казна и Политика
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Показатель вырос почти на четверть: НБУ подсчитал объем кассовых оборотов банков
Показатель вырос почти на четверть: НБУ подсчитал объем кассовых оборотов банков
Объем поступлений наличных денег в кассы банков в первом квартале текущего года составил 601,2 млрд грн. Это на 22,6% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Об этом сообщает Национальный банк.
Объем выдачи наличных из касс банков составил 565,2 млрд грн, что на 3,7% больше, чем за первый квартал 2022 года.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
В топ-3 кассовых операций по выдаче наличных вошли (% от общего объема расходов):
  • операции клиентов с использованием платежных карт — 84,3%;
  • подкрепление операторов почтовой связи — 4,1%;
  • приобретение иностранной валюты у клиентов — 4,0%.
Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):
  • операции клиентов с использованием платежных карт — 31,9%;
  • торговая выручка — 31,6%;
  • выручка от всех видов услуг — 17,6%.
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По материалам:
Finance.ua
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