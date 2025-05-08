Пограничники предупредили об ограничении движения на одном из пунктов пропуска на границе с Польшей — Finance.ua
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Пограничники предупредили об ограничении движения на одном из пунктов пропуска на границе с Польшей

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В пункте пропуска «Устилуг — Зосин» на украинско-польской границе проводят ремонтные работы.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
С польской стороны в пункте пропуска «Устилуг — Зосин» идут ремонтные работы автомобильного моста через реку Западный Буг.
Также Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области проводит ремонтные работы на полосах движения с украинской стороны.
Работы продлятся до 5 июня.
«В этой связи возможно замедление движения, образование очередей и скопление транспортных средств перед пунктом пропуска», — отмечают в ведомстве.
По материалам:
Finance.ua
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