Пограничники объяснили, как теперь будут выезжать за границу деятели искусств и медийщики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пограничники объяснили, как теперь будут выезжать за границу деятели искусств и медийщики

43
Министерство культуры Украины планирует нормировать правила пересечения границы для медийных и культурных работников.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.
По его словам, Минкульт разрабатывает предложения, позволяющие четко прописать правила для этой категории граждан в рамках постановления правительства № 57.
«Собственно свое решение может прокомментировать Министерство культуры, почему и на чем оно основывается. Но мы видели, что Минкульт выходит с предложением полностью унормировать эту норму для этой категории граждан относительно пересечения границы», — отметил он.
Демченко также подчеркнул, что сейчас медийщики и представители культуры, имеющие бронирование на время мобилизации, могут пересекать границу при наличии соответствующих документов, таких как служебная командировка, военно-учетный документ и бронирование. В то же время пограничники будут тщательно проверять эти документы во время прохождения контроля.
«Если во время проверки будет подтверждено, что у человека есть все необходимые документы, то они будут пропущены через госграницу на выезд из Украины», — подчеркнул Демченко. Также возможность пересечения границы имеют лица, подпадающие под другие условия пропуска, в частности, многодетные отцы или лица, исключенные из военного учета.

Выезд за границу во время военного положения

5 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и общей мобилизации еще на не менее 90 дней.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.