Пограничники объяснили, как теперь будут выезжать за границу деятели искусств и медийщики — Finance.ua

Пограничники объяснили, как теперь будут выезжать за границу деятели искусств и медийщики Сегодня 10:44

Министерство культуры Украины планирует нормировать правила пересечения границы для медийных и культурных работников.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, Минкульт разрабатывает предложения, позволяющие четко прописать правила для этой категории граждан в рамках постановления правительства № 57.

«Собственно свое решение может прокомментировать Министерство культуры, почему и на чем оно основывается. Но мы видели, что Минкульт выходит с предложением полностью унормировать эту норму для этой категории граждан относительно пересечения границы», — отметил он.

Демченко также подчеркнул, что сейчас медийщики и представители культуры, имеющие бронирование на время мобилизации, могут пересекать границу при наличии соответствующих документов, таких как служебная командировка, военно-учетный документ и бронирование. В то же время пограничники будут тщательно проверять эти документы во время прохождения контроля.

«Если во время проверки будет подтверждено, что у человека есть все необходимые документы, то они будут пропущены через госграницу на выезд из Украины», — подчеркнул Демченко. Также возможность пересечения границы имеют лица, подпадающие под другие условия пропуска, в частности, многодетные отцы или лица, исключенные из военного учета.

Выезд за границу во время военного положения

5 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и общей мобилизации еще на не менее 90 дней.

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