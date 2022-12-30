Погода влияет на экономику Европы — The Economist Сегодня 22:45 — Мир

Погода влияет на экономику Европы — The Economist

Энергетический кризис в Европе стал напоминанием всему человечеству о том, что даже экономикам богатых стран приходится полагаться на щедрость природы, пишет The Economist

Европейские экономисты, финансисты и политики внимательно следят за прогнозами погоды:

теплая зима принесет облегчение в этом году, ведь в таком случае будет сжигаться меньше газа. Если температура не будет слишком низкой, цены на энергоносители упадут, а рост экономики ускорится;

морозная зима, с другой стороны, принесет несчастье: толкнет миллионы людей в бедность, усугубит инфляционное давление и закроет промышленность.

В настоящее время европейский континент отказывается от российского газа. Частично причина этого не только из-за войны в Украине, но и из-за того, что природный газ гораздо труднее транспортировать и хранить, чем уголь или жидкую нефть.

В прошлом Европа извлекала выгоду от большого количества поставляемого газа по трубам из россии, а также от возможности пополнять сжиженный природный газ, поставляемый из-за рубежа.

В настоящее время поставки ограничены. Однако хранилища континента уже заполнены более чем на 90% газа, но заполнить последние кусочки доступного пространства дорого, поскольку содержимое должно храниться под высоким давлением. Ограниченное предложение означает, что изменения спроса определяют цену на энергию, а погода — самый неопределенный фактор спроса.

Из-за того, что осень в Европе была достаточно теплой, цена за единицу газа на голландском объекте по передаче права собственности, являющегося эталонным показателем для континента, упала примерно до 100 евро за мегаватт-час, что составляет половину ставки в сентябре. Но сейчас зима начинает давать о себе знать, выпадает снег, а за ним идут морозы. Исторически существовала относительно линейная зависимость между спросом на газ и температурой: чем холоднее становится, тем больше газа нужно.

Почему возобновляемые источники — это еще большая зависимость от погоды

Газовый кризис — не единственная причина большего внимания к погоде. К примеру, гидроэнергетика в этом году была проблемой для Европы, ведь жаркое лето высушило водохранилища и реки, от которых зависят дамбы, сообщает The Economist.

Потепление на планете уже приводит к катаклизмам, таким как летняя жара в Европе или разрушительные наводнения, которые пережил Пакистан. Эти события происшествия — это так называемые реальные потрясения для экономики: внешние изменения, которые снижают производственный потенциал и, таким образом, влекут за собой более высокую инфляцию и безработицу в странах.

Согласно анализу МВФ тихоокеанских и карибских островов, страны, подверженные стихийным бедствиям, ежегодно растут всего на один процентный пункт и их долги значительно больше, чем у тех стран, у которых риски поменьше. Изменение климата лишь усугубит такие отличия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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