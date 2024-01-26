Погашение долгов балансирующего рынка электроэнергии поможет с ремонтом оборудования, — эксперт Сегодня 09:14

Для проведения ремонтной кампании поврежденного оккупантами оборудования нужно устранить проблемы на балансирующем рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника департамента энергорынка государственной компании «Центрэнерго» Валерия Людмирского.

Он подчеркнул, что на балансирующем рынке электроэнергии существует проблема накопления большого долга, а также задержки с расчетами. В частности, за последние четыре месяца эта задержка выросла с 9 до 15 месяцев.

«Балансирующий рынок наращивает долг на миллиард ежемесячно. А это, по сути, деньги, которые мы потратили в январе, теперь нам нужно провести ремонтную кампанию, закупить топливо», — пояснил Людмирский.

Проблемы балансирующего рынка приводят к тому, что через 15 месяцев «Центрэнерго» останется без оборотных средств, без топлива и с невыполненной ремонтной кампанией, говорит начальник департамента энергорынка компании.

Напомним, за 2023 год задолженность НЭК «Укрэнерго» на балансирующем рынке перед участниками выросла на 44% - до 18,4 млрд грн.

В то же время задолженность участников рынка перед «Укрэнерго» за этот период выросла на 40% - до 30,6 млрд грн.

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