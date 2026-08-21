Поезда в Польше будут ездить со скоростью 250 км/ч

В следующем году первые поезда PKP Intercity будут курсировать по линии CMK со скоростью 250 км/ч. В таком случае время поездки между Варшавой и Краковом составит менее двух часов.
Как сообщил министр инфраструктуры Дариуш Климчак, 18 августа вечером на Центральной железнодорожной магистрали (CMK) провели испытания системы передачи данных GSM-R (это элемент безопасности, поддерживающий железнодорожное движение на скорости более 160 км/ч).
Проведенные испытания имели целью приблизить железную дорогу к запуску регулярных рейсов со скоростью 250 км/ч.
Модернизацию CMK осуществляет компания PKP Polish Railway Lines. Центральная магистраль обеспечивает сообщение между Варшавой, Краковом, Катовице и Вроцлавом.
Она также служит региональным железнодорожным сообщением для жителей Мазовецкого, Лодзьского, Свентокшиского и Силезского воеводств.
В конце прошлого года заместитель министра инфраструктуры Петр Малепшак сообщил, что поезда смогут курсировать по Центральной железнодорожной линии со скоростью 250 км/ч с декабря 2027 года, то есть с момента введения нового расписания движения на 2027/2028 годы.
Такая скорость поездов позволит сократить время поездки между Варшавой и Краковом до менее двух часов. Поезда Pendolino преодолевают это расстояние примерно на полчаса дольше.