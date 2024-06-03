Поезда из Украины в Польшу изменили график движения — Finance.ua

Поезда из Украины в Польшу изменили график движения
С 23 июня по 31 августа поезда № 23 Киев — Хелм, № 93/94 Харьков — Хелм и № 120 Хелм — Днепр будут ездить до/с пограничной станции Дорохуск. Такие изменения связаны с проведением ремонтных работ на станции Хелм в Польше. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Пассажиры, которые будут путешествовать этими поездами, будут проходить погранично-таможенный контроль по-прежнему в поезде Укрзализныци. Пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорохуск теперь так:
Двухгрупповой поезд № 93/23 Харьков/Киев — Дорохуск будет прибывать на станцию Дорохуск в 06:45, в поезде погранично-таможенный контроль продлится до 08:15.
«Пересадочный поезд в Варшаву TLK 25 150 будет отправляться из Дорохуска в 08:43 (Хелм 09:31 — 09:36) и прибывать на станцию Варшава Восточная в 12:31», — отмечают в «Укрзалізниці».
Двухгрупповой поезд № 120/94 Дорохуск — Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск до 11:00, после чего в поезде будут продолжены проверки.
«Пересадочный поезд из Варшавы IC 12 100 прибудет в Дорохуск в 09:57 (Хелм 09:34 — 09:40), отправление с Варшавы Центральной в 06:40, Варшавы Восточной в 06:49», — добавили в сообщении.
Перевозчик напомнил, что пересадка на станции Дорохуск является вынужденным временным шагом, поэтому станция будет доступна только «для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта (эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд)».
В то же время поезда № 19/20 Киев — Хелм, № 119 Днепр — Хелм, № 24 Хелм — Киев будут ездить на станцию Хелм без изменений в расписании движения. Прямой поезд № 67/68 Киев — Варшава — Киев также остается неизменным.
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