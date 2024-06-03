Поезда из Украины в Польшу изменили график движения — Finance.ua

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Поезда из Украины в Польшу изменили график движения

Фондовый рынок
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Поезда из Украины в Польшу изменили график движения
Поезда из Украины в Польшу изменили график движения
С 23 июня по 31 августа поезда № 23 Киев — Хелм, № 93/94 Харьков — Хелм и № 120 Хелм — Днепр будут ездить до/с пограничной станции Дорохуск. Такие изменения связаны с проведением ремонтных работ на станции Хелм в Польше. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Пассажиры, которые будут путешествовать этими поездами, будут проходить погранично-таможенный контроль по-прежнему в поезде Укрзализныци. Пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорохуск теперь так:
Двухгрупповой поезд № 93/23 Харьков/Киев — Дорохуск будет прибывать на станцию ​​Дорохуск в 06:45, в поезде погранично-таможенный контроль продлится до 08:15.
«Пересадочный поезд в Варшаву TLK 25 150 будет отправляться из Дорохуска в 08:43 (Хелм 09:31 — 09:36) и прибывать на станцию ​​Варшава Восточная в 12:31», — отмечают в «Укрзалізниці».
Двухгрупповой поезд № 120/94 Дорохуск — Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск до 11:00, после чего в поезде будут продолжены проверки.
«Пересадочный поезд из Варшавы IC 12 100 прибудет в Дорохуск в 09:57 (Хелм 09:34 — 09:40), отправление с Варшавы Центральной в 06:40, Варшавы Восточной в 06:49», — добавили в сообщении.
Перевозчик напомнил, что пересадка на станции Дорохуск является вынужденным временным шагом, поэтому станция будет доступна только «для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию ​​другим видом транспорта (эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд)».
В то же время поезда № 19/20 Киев — Хелм, № 119 Днепр — Хелм, № 24 Хелм — Киев будут ездить на станцию ​​Хелм без изменений в расписании движения. Прямой поезд № 67/68 Киев — Варшава — Киев также остается неизменным.
По материалам:
Українські Новини
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