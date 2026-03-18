Поезда будут быстрее пересекать границу — помогут испанские технологии Сегодня 17:31

Украина вместе с Испанией запускает инфраструктурный проект, который должен решить одну из главных проблем железнодорожного сообщения с ЕС — разную ширину колеи. Новые технологии позволят поездам автоматически менять ее прямо во время движения, без остановок на границе.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий.

Как будет работать новая технология

Соответствующие соглашения подписали во время визита Президента Владимира Зеленского в Испанию.

Суть проекта — во внедрении системы автоматического изменения ширины колеи. Сейчас это ключевой барьер для быстрых перевозок: в Украине используется колея 1 520 мм, тогда как в большинстве стран ЕС — 1 435 мм.

Поэтому поезда на границе вынуждены останавливаться — или для перегрузки груза, или для замены тележек. Это замедляет логистику и увеличивает расходы.

Новая технология позволит вагонам «переключаться» между разными стандартами колеи прямо во время движения. В результате поезда смогут быстрее пересекать границу, а перевозки станут дешевле и эффективнее.

Кто реализует проект и что это даст

Проект будет реализовывать Укрзализныця вместе с испанскими партнерами — инжиниринговой компанией TRIA и оператором инфраструктуры Adif.

Испания уже имеет опыт использования подобных решений, ведь в стране действуют разные стандарты колеи. Именно этот опыт адаптируется для украинско-европейских маршрутов.

На реализацию проекта предусмотрен грант в 5,48 млн евро от правительства Испании через финансовое учреждение Instituto de Crédito Oficial в рамках фонда FIEM.

Это первый инфраструктурный проект в рамках договоренностей между Владимиром Зеленским и Педро Санчесом на общую сумму 200 млн евро.

Ожидается, что внедрение технологии упростит перевозку между Украиной и ЕС и станет шагом к более глубокой интеграции украинской железной дороги в европейскую транспортную систему.

