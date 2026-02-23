Поезд между двумя популярными городами Украины изменит график
Государственная «Укрзализныця» с 22 февраля увеличивает периодичность курсирования поезда сообщением Одесса — Днепр.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.
«Чтобы поддержать сообщение Одесщины в период непогоды и блэкаутов в регионе, „Укрзализныця“ вводит ежедневное курсирование поезда № 54/53 сообщением Одесса — Днепр», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из Одессы поезд будет курсировать ежедневно с 22 февраля, а из Днепра поезд будет курсировать ежедневно с 23 февраля. Поезд будет следовать через станции: Вознесенск, Помошная, Кропивницкий, Знаменка, Александрия, Каменское, обеспечивая ежедневное сообщение для жителей и гостей ряда регионов.
Билеты на ежедневные рейсы уже доступны от 199 гривен в мобильном приложении УЗ, на сайте перевозчика и в кассах вокзалов.
Поделиться новостью
Также по теме
Поезд между двумя популярными городами Украины изменит график
В Украине в 2026 году планируется построить до 600 МВт ветровых электростанций
Не все работники могут работать с генераторами: в Гоструда назвали требования для работодателей
Еврокомиссия прокомментировала восстановление нефтепровода «Дружба»
Где выросли цены на аренду жилья
Meta второй раз за два года сократила премии сотрудникам