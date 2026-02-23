Поезд между двумя популярными городами Украины изменит график Сегодня 09:22

Государственная «Укрзализныця» с 22 февраля увеличивает периодичность курсирования поезда сообщением Одесса — Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

«Чтобы поддержать сообщение Одесщины в период непогоды и блэкаутов в регионе, „Укрзализныця“ вводит ежедневное курсирование поезда № 54/53 сообщением Одесса — Днепр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из Одессы поезд будет курсировать ежедневно с 22 февраля, а из Днепра поезд будет курсировать ежедневно с 23 февраля. Поезд будет следовать через станции: Вознесенск, Помошная, Кропивницкий, Знаменка, Александрия, Каменское, обеспечивая ежедневное сообщение для жителей и гостей ряда регионов.

Билеты на ежедневные рейсы уже доступны от 199 гривен в мобильном приложении УЗ, на сайте перевозчика и в кассах вокзалов.

