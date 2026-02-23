0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поезд между двумя популярными городами Украины изменит график

0
Поезд между двумя популярными городами Украины изменит график
Поезд между двумя популярными городами Украины изменит график
Государственная «Укрзализныця» с 22 февраля увеличивает периодичность курсирования поезда сообщением Одесса — Днепр.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.
«Чтобы поддержать сообщение Одесщины в период непогоды и блэкаутов в регионе, „Укрзализныця“ вводит ежедневное курсирование поезда № 54/53 сообщением Одесса — Днепр», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из Одессы поезд будет курсировать ежедневно с 22 февраля, а из Днепра поезд будет курсировать ежедневно с 23 февраля. Поезд будет следовать через станции: Вознесенск, Помошная, Кропивницкий, Знаменка, Александрия, Каменское, обеспечивая ежедневное сообщение для жителей и гостей ряда регионов.
Билеты на ежедневные рейсы уже доступны от 199 гривен в мобильном приложении УЗ, на сайте перевозчика и в кассах вокзалов.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems